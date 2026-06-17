Gobierno da a conocer la ruta del dinero entregado a Progen que causó perjuicio al Estado

Se investigan los contratos de emergencia de 2024 suscritos entre Celec y la empresa Progen

El Gobierno de Ecuador, a través de su secretario de la Administración Pública José Julio Neira anunció la ruta del dinero entregado a Progen, por los contratos de emergencia durante la crisis energética que vivió Ecuador en 2024

A través de un video, Neira señaló este miércoles 17 de junio de 2026 que el rastreo y la investigación fue posible por la cooperación internacional con autoridades de Estados Unidos.

Según el Secretario, la investigación financiera permitió rastrear cada transferencia realizada y determinar cómo fueron distribuidos los recursos provenientes de contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) con la empresa Progen Industries LLC.

“La investigación financiera no se limitó a revisar contratos; reconstruyó transferencia por transferencia el recorrido de los fondos”, afirmó el funcionario.

Fondos fueron distribuidos en menos de una semana, dice Neira

Uno de los principales hallazgos expuestos por el Gobierno es que los recursos entregados a Progen no permanecían más de siete días en sus cuentas bancarias.

“Los fondos nunca permanecieron más de una semana en las cuentas de Progen. Cada pago realizado por Celec a Progen fue distribuido a diferentes actores, quienes, a través de sus empresas, han venido consolidando experiencia en la adjudicación de contratos estatales en sectores estratégicos desde 2016", señaló la Secretaría de la Administración Pública a través de un comunicado.

En la investigación también se detectó "una red de empresas y personas que se lucraron de recursos de todos los ecuatorianos, utilizando a Progen como medio", apuntó Neira en su video.

En el comunicado de la Secretaría que Neira preside también consta que las pesquisas identificaron que 29 empresas recibieron dinero directamente desde Progen. Entre ellas, dice el comunicado, destaca una compañía subcontratista que habría recibido alrededor de USD 15,2 millones y posteriormente distribuyó esos fondos entre nueve beneficiarios.

Entre los nombres mencionados por el Gobierno figura José Luis H., abogado señalado por presuntamente facilitar el traspaso de bienes y la creación y compra de empresas para la distribución del dinero a los beneficiarios.

Otra de las personas mencionadas es Karla S., quien, según el informe gubernamental, habría utilizado más de USD 162 000 para gastos personales. Las autoridades señalan que esta persona mantiene vínculos familiares con Alex D., exfuncionario que ocupó cargos estratégicos en CNEL EP y Celec EP.

Además, se identificó a José M., quien habría distribuido más de USD 2,3 millones entre empresas y personas y también registró consumos personales, informó el Gobierno.

"Cuando Celec destinó recursos millonarios a proyectos estratégicos, todos esperábamos resultados, pero lo único que encontramos fue un robo descarado”, dijo Neira.

Acciones nacionales e internacionales

Neira indicó que la información recopilada fue remitida a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para que evalúe la existencia de operaciones inusuales o injustificadas y determine posibles medidas de inmovilización de fondos.

Además, la Secretaría General de Integridad Pública remitió un pedido a la Embajada de Estados Unidos en Ecuador para sollicitar la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero para Progen y otra empresa más, constituidas bajo leyes estadounidenses.

Qué es el caso Apagón

La presunta trama de corrupción ya se ventila en los tribunales de Ecuador, bajo el denominado caso Apagón. Se investiga un presunto delito de peculado relacionado con contratos de emergencia adjudicados a Progen Industries LLC.

La Fiscalía General del Estado sostiene que el posible perjuicio económico para el país superaría los USD 104 millones.

Dentro de este proceso, el juez Marco Rodríguez ordenó prisión preventiva para el exministro de Energía, Antonio Goncalves, y el exgerente de Celec, Fabián Calero. Ellos son parte de los 21 procesados por este caso.