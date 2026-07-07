Estos son los pasos que siguen en el proceso de juicio político contra Inés Manzano

La ministra de Energía, Inés Manzano, ha rechazado las acusaciones en su contra por el caso Progen.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dio paso al trámite del juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, el 26 de junio de 2026.

La exfuncionaria del Gobierno de Daniel Noboa es señalada por un presunto incumplimiento de funciones en torno a los contratos suscritos con las empresas Progen y Austral Technical Management, vinculados al plan para enfrentar la crisis energética de 2024.

El proceso avanzó a la Comisión de Fiscalización luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) verificara, el 24 de junio, que el pedido cumplía con los requisitos constitucionales y legales, con base en un informe técnico-jurídico de la Unidad de Técnica Legislativa.

CAL aprobó el trámite del juicio político contra Inés Manzano

Los legisladores proponentes sostienen que ambas compañías debían suministrar equipos para atender la emergencia energética, pero afirman que estos no cumplieron con el objetivo previsto, lo que habría ocasionado un presunto perjuicio de aproximadamente USD 180 millones.

Por su parte, Manzano ha rechazado las acusaciones y sostiene que no participó en la negociación ni en la adjudicación de esos contratos, ya que estos ya estaban suscritos cuando ella asumió el Ministerio, en octubre de 2024. Ella no ha sido vinculada penalmente por la Fiscalía dentro del denominado caso Apagón.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Con la calificación del juicio político, la Comisión de Fiscalización deberá cumplir las etapas previstas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La primera consiste en notificar a la exministra, quien dispondrá de 15 días para ejercer su derecho a la defensa, responder a las acusaciones y presentar las pruebas de descargo.

En ese mismo plazo, los asambleístas interpelantes también deberán entregar la documentación y los elementos que respalden sus señalamientos.

Posteriormente, se abrirá un período adicional de 10 días para la evacuación de pruebas. Durante esta fase, la Comisión también podrá solicitar pruebas de oficio, siempre que exista el respaldo de la mayoría simple de sus integrantes.

Una vez concluida la etapa probatoria, la mesa legislativa tendrá cinco días para elaborar un informe motivado, en el que recomendará al Pleno de la Asamblea archivar el proceso o continuar con el juicio político.

Correísmo intentó cuatro veces el juicio político contra Inés Manzano

¿Qué ocurrirá si el Pleno aprueba el juicio político?

Si el juicio político es aprobado en el Pleno, la exministra sería censurada. Para que esto ocurra se requiere el respaldo de una mayoría calificada, equivalente a 92 votos.

Si esa votación prospera, Inés Manzano quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos durante dos años.