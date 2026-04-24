Marcela Aguiñaga niega presiones políticas tras su salida de la Prefectura del Guayas

Marcela Aguiñaga renuncia a la Prefectura del Guayas este 2026

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, negó de forma contundente que existan presiones externas detrás de su decisión de dejar el cargo.

“No ha existido ningún tipo de presión, son decisiones particulares”, afirmó al referirse a versiones que circulaban en el ámbito político.

Una decisión personal y familiar

Aguiñaga señaló que su renuncia responde a temas personales. Sostuvo que se trata de una decisión tomada junto a su familia, con el objetivo de tomar un descanso y atender la salud de sus seres cercanos. “Es una decisión ya tomada”, insistió.

Sus declaraciones surgen luego de que sectores vinculados al correísmo sugirieran una posible intervención del Gobierno de Daniel Noboa. Frente a esto, la prefecta fue clara en descartar cualquier tipo de presión política.

Defiende su gestión en Guayas

Durante su pronunciamiento, Aguiñaga también defendió su trabajo al frente de la provincia. Aseguró que desde el primer día trabajó “con la camiseta puesta” por Guayas, impulsando obras sin importar la afinidad política de los sectores beneficiados.

Además, destacó la importancia de continuar trabajando para reducir los niveles de violencia en la provincia, uno de los principales retos que enfrenta el territorio.