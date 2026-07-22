Caso Lizeth Bunshi: Prisión preventiva para el principal sospechoso de su desaparición en Quito

Un juez de Pichincha ordenó prisión preventiva mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.

La Fiscalía General del Estado informó que formuló cargos contra Cristian Gonzalo V. L., quien es investigado por el presunto delito de desaparición involuntaria de Lizeth Esthela Bunshi, una joven estilista cuyo caso fue reportado el 18 de julio de 2026.

La orden de detención fue ejecutada la madrugada de este martes, luego de que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas recopilara varios indicios dentro de la investigación.

Juez ordenó prisión preventiva

Durante la audiencia de formulación de cargos, un juez de Pichincha dispuso la prisión preventiva para el procesado.

La decisión se sustentó en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, entre ellos videos de cámaras de seguridad, versiones de testigos y otros indicios recopilados durante las diligencias investigativas.

Lizeth Bunshi desapareció el 18 de julio

Lizeth Bunshi, estilista y madre de un niño de nueve años, desapareció el pasado 18 de julio de 2026.

De acuerdo con la información disponible, la joven salió el fin de semana de la vivienda de su padre, ubicada en el sector de El Tingo, en el suroriente de Quito.

La última ubicación fue cerca del río Machángara

Según las investigaciones, Lizeth tenía previsto reunirse con su novio y un grupo de amigos. Sin embargo, dejó de responder las llamadas y mensajes de sus familiares.

La última vez que fue vista ocurrió en las inmediaciones del río Machángara, en el sector del Cumandá, en el centro de Quito.