Francia aprueba la prohibición de las redes sociales a los menores de 15 años

Francia es el primer país de la Unión Europea en prohibir las redes sociales a menores de 15 años.

El Parlamento francés aprobó este martes 22 de julio de 2026 un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, lo que sitúa a Francia a la vanguardia de estas iniciativas en la Unión Europea.

Tras el visto bueno del Senado, los diputados de la Asamblea Nacional también aprobaron la ley, por 279 votos a favor y 81 en contra.

Esto allana el camino para que Francia se sume al creciente número de países que están tomando medidas para restringir el acceso a las redes sociales ante las crecientes advertencias sobre sus efectos nocivos para los menores.

"Francia abre el camino en Europa para la protección de nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante", declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, en un video difundido en redes sociales en el que repasa su lucha por esta medida.

El mandatario quiere convertir la protección de los menores en las redes sociales y la regulación del tiempo ante las pantallas en uno de los hitos de su segundo mandato, que termina en mayo de 2027.

La prohibición se implementaría en dos etapas: a partir del 1 de septiembre, cuando los alumnos regreses a las aulas tras las vacaciones, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas. Según el texto, la prohibición se aplicaría a partir de enero de 2027 a las cuentas ya existentes.

"Todos en Francia tendremos que probar nuestra edad. Si tienes menos de 15 años, se te cerrará la cuenta", explicó a los periodistas la ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff.

El texto también incluye prohibir los celulares en los liceos, como ya ocurre en las escuelas y en los centros de primer ciclo de secundaria.

Verificación de edad

La ley no prevé ninguna sanción para los niños ni para los padres. Corresponderá a las plataformas implementar un sistema de verificación de edad, o incluso varios simultáneamente, para que los usuarios puedan elegir.

"¿Cómo creer seriamente que en unas pocas semanas, en pleno verano, un sistema tan complejo podrá estar operativo? ¿Quién llevará a cabo, en la práctica, las verificaciones de edad?", preguntó la senadora ecologista Mathilde Ollivier, que denunció un texto "para aparentar".

Le Hénanff afirmó antes de la votación que el plazo de implementación es realista, "porque ya existen herramientas de verificación de edad" y otras están en desarrollo.

Por otra parte, el texto prevé algunas excepciones a la prohibición, como las "enciclopedias en línea" o los "proyectos digitales con fines educativos".

En cuanto a YouTube y WhatsApp, la ponente del texto en la Asamblea Laure Miller aclaró que estas plataformas deberán implementar una verificación de edad para la parte equiparable a una red social (canales para compartir contenido, comentarios...).

Según ella, la simple visualización de videos o la mensajería interpersonal no se verían afectadas por la prohibición.

La presión sobre los políticos europeos para que actúen aumentó desde que Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años.

Reino Unido también aprobó una medida similar, que entrará en vigor a inicios de 2027.

La semana pasada, la Comisión Europea anunció que contempla establecer un acceso "progresivo y gradual" de niños y adolescentes a las plataformas digitales.