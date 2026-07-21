Lizeth Bunshi, desaparecida en Quito; detenido dice que 'cayó al río'

Sigue la búsqueda de Lizeth Bunshi Muñoz en Quito. Sus familiares piden sumar esfuerzos para hallarla.

Este martes 21 de julio de 2026 las autoridades llegaron al sector del río Machángara para buscar a la joven estilista y madre de un niño de nueve años.

Por su desaparición fue detenido Cristian Gonzalo V. L., contra quien se formularán cargos en las próximas horas, informó la Fiscalía.

Hallan una pista de Lizeth cerca del río

Uno de los zapatos de Lizeth Bunshi fue hallado cerca del río Machángara la tarde del lunes, durante las labores de búsqueda.

El zapato fue encontrado mojado en medio de rocas y vegetación.

Desaparición de Lizeth Bunshi en Quito

De acuerdo con el hermano de la joven desaparecida, ella salió el sábado de su casa ubicada en El Tingo, suroriente de Quito, para reunirse con su novio y unos amigos.

"Supuestamente el novio se enoja con mi hermana y se retira dejándole sola con el amigo de él", dijo el joven.

Luego de ingerir bebidas alcohólicas ambos se habrían dirigido al sector de La Libertad y luego, "sin explicación entraron a un bosque que está al lado del redondel Cumandá a orinar".

Según relató el joven, Cristian Gonzalo V. L. aseguró que Lizeth se cayó de una altura considerable al río Machángara.

Esto ocurrió alrededor de las 17:30 del domingo 19 de julio. El sospechoso llegó a su casa, en San Juan de Conocoto, cerca de las 20:30 y el reporte a la familia de la víctima llegó pasada la medianoche.

Versiones contradictorias

Norma Bunshi, hermana de la víctima, contó a Primicias que el hombre detenido aceptó haber estado con Lizeth.

Sin embargo, sus versiones son contradictorias, pues primero indicó que asistieron a un hotel o a una piscina y que un taxi los dejó cerca del río Machángara.

También aceptó que ingresaron a la zona del río y aseguró que Lizeth cayó al agua sin que él pudiera salvarla.

La familia Bunshi dijo a Primicias que las cámaras de seguridad de la zona captaron al sospechoso saliendo del bosque solo, la tarde del domingo.

Personas en situación de calle que permanecen en la zona declararon a la Fiscalía que habrían visto a Cristian Gonzalo V. L. golpear a la mujer, arrastrarla y arrojarla al río.

¿Quién es Lizeth Bunshi Muñoz?

Lizeth Bunshi Muñoz, de 28 años, desapareció en Quito el 19 de julio de 2026. Autoridades y familia la buscan intensamente.

La joven estilista y madre de un niño de nueve años salió el fin de semana de la casa de su padre, en el sector de El Tingo, en el suroriente de Quito.

Lizeth tenía previsto salir con su novio y unos amigos, pero dejó de contestar los mensajes y llamadas de sus familiares, quienes presentaron la denuncia formal en la Fiscalía.

De acuerdo con el descriptivo de las autoridades, Lizeth tiene 28 años y mide aproximadamente 1,50 metros.

La mujer lleva el cabello largo con rayos de color rubio, ojos de color café y su tez es blanca.

El día de su desaparición llevaba una camiseta y licra de color negro con zapatillas blancas.