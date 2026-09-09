Luisa González enfrenta una investigación previa por presunta omisión de denuncia

La excandidata presidencial y expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, fue notificada por la Fiscalía sobre el inicio de una investigación previa por el presunto delito de omisión de denuncia en razón de la profesión, cargo u oficio.

González hizo pública la notificación a través de su cuenta de X, donde cuestionó la apertura de esta nueva causa y aseguró que se trata de una persecución en su contra.

“Para sorpresa de nadie, otra notificación de Fiscalía. El acoso y la persecución no para”, escribió la exdirigente de RC.

La investigación se encuentra en fase previa, por lo que hasta el momento se indagan las circunstancias relacionadas con el presunto delito señalado por la Fiscalía. Es decir, la investigación previa no significa que esté procesada

El delito de omisión de denuncia se da cuando una persona, teniendo la obligación legal o profesional de hacerlo, sabe que se ha cometido un delito y no lo comunica a las autoridades.

La investigación se suma al caso Caja Chica

Esta nueva investigación se suma a otros procesos que involucran a Luisa González ante la Fiscalía General del Estado. Entre ellos está el denominado caso Caja Chica, una investigación por un presunto esquema de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.

En ese expediente se indaga el supuesto ingreso de dinero de origen ilícito desde Venezuela que habría sido utilizado para financiar la campaña presidencial del correísmo durante las elecciones anticipadas de 2023.