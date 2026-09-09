Caso Fernando Villavicencio: Testigo clave de Fiscalía consiente su extradición a USA

Fernando Villavicencio fue asesinado a la salida de un mitin político en Quito el pasado 9 de agosto de 2023.

R.P.H.R., procesado que rindió testimonio anticipado dentro de la causa por el magnicidio de Fernando Villavicencio, será enviado a Estados Unidos.

El anuncio se dio durante una audiencia ante la Corte Nacional de Justicia, este miércoles 9 de agosto de 2026.

El implicado consintió formalmente la solicitud requerida por las autoridades norteamericanas.

El procesado actuó como colaborador en la investigación liderada por la Fiscalía General del Estado para esclarecer el asesinato del excandidato presidencial.

Durante las etapas previas del proceso, su testimonio anticipado se convirtió en un insumo clave.

Esto para vincular a los presuntos autores intelectuales y reconstruir la logística detrás de la estructura criminal que operó en el atentado.

Antecedentes y avances del caso

El magnicidio de Fernando Villavicencio ocurrió el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin político en el norte de Quito.

El crimen provocó conmoción nacional e internacional y dio paso a una investigación dividida en dos etapas: la autoría material y la intelectual.

En julio de 2024, la justicia ecuatoriana dictó condenas de hasta 34 años de prisión contra cinco autores materiales.

Testigo protegido en el caso Fernando Villavicencio consitió su traslado a USA. API

Paralelamente, la Fiscalía mantuvo abierta la investigación para identificar a los determinantes del crimen, expediente donde la información de cooperadores ha sido determinante.

La cooperación internacional con agencias de USA se intensificó tras el ofrecimiento del Gobierno estadounidense de una recompensa de USD 5 millones por datos certeros sobre los cabecillas.

Tras el consentimiento del procesado en la audiencia, la Corte Nacional de Justicia tramitará los pasos finales para concretar su traslado.