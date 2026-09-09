Clausuran farmacia en Guayaquil por aplicar inyecciones y vender fármacos vencidos

Hallan un cráneo humano y medicamentos caducados durante clausura de farmacia

Una farmacia ubicada en La Alborada, al norte de Guayaquil, fue clausurada este miércoles 9 de septiembre luego de que una inspección detectara la aplicación de inyecciones y sueros, además de medicamentos caducados y otras irregularidades.

La clausura fue ejecutada por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) en una farmacia de la primera etapa de La Alborada.

Durante el operativo, los inspectores encontraron que en el establecimiento se realizaban procedimientos invasivos, entre ellos la aplicación de inyecciones y sueros, una actividad que no está permitida en este tipo de locales.

Detectan medicamentos vencidos

La revisión de la mercadería también dejó al descubierto irregularidades en 40 productos farmacéuticos.

Entre ellos había medicamentos con fecha de caducidad vencida y muestras médicas de distribución gratuita, cuya comercialización está prohibida.

Problemas de higiene en el establecimiento

Los inspectores también encontraron suciedad acumulada en las perchas, problemas en el manejo de empaques secundarios e insumos médicos que ya habían sido manipulados.

Algunos productos tenían sus empaques abiertos, según el informe de la inspección.

Encuentran un cráneo humano

Uno de los hallazgos que llamó la atención durante el recorrido fue la presencia de un altar dentro del establecimiento, en cuyo interior se encontraba un cráneo humano.

Arcsa incluyó este elemento entre las novedades encontradas durante la inspección del local.

La normativa sanitaria establece que los establecimientos farmacéuticos no pueden realizar procedimientos invasivos ni administrar medicamentos dentro de sus dependencias.