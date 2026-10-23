Luisa González fue trasladada de Guayaquil a Cotopaxi tras recibir prisión preventiva

Luisa González, escandidata presidencial, es investigada por el delito de lavado de activos.

La excandidata presidencial del correísmo, Luisa González, fue trasladada desde Guayaquil hasta Cotopaxi, la noche de este 23 de octubre de 2026, tras la decisión judicial de dictarle prisión preventiva. Ella llegó al aeropuerto de Latacunga.

La medida fue ordenada durante la audiencia de formulación de cargos realizada el viernes 23 en el Cuartel Modelo, en Guayaquil. El juez acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y dispuso prisión preventiva para González y otros dos procesados por presunto lavado de activos.

#URGENTE | Luisa González fue detenida en Manabí este jueves 22 de octubre, confirmaron fuentes policiales a Teleamazonas https://t.co/6uzdbnee7q https://t.co/tpqmkW7Rfw — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 22, 2026

La excandidata había sido trasladada al Cuartel Modelo después de ser detenida en su domicilio, en Canuto, provincia de Manabí.

El denominado caso Laberinto está relacionado con presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de 2023.

Según la Fiscalía, la investigación se centra en un presunto financiamiento ilícito de la campaña presidencial de 2023 del binomio Luisa González-Andrés Arauz.

La hipótesis del Ministerio Público apunta a que el movimiento Revolución Ciudadana habría recibido dinero de una empresa vinculada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, que estaría relacionada con un presunto esquema de tráfico ilegal de hidrocarburos.