Prisión preventiva para Luisa González: COIP establece cuatro razones para dictar esa medida

Agentes de la Policía Nacional y de Fiscalía ejecutaron una orden de detención en contra de Luisa González.

Un juez dictó una orden de prisión preventiva contra la excandidata presidencial Luisa González por el presunto lavado de activos para el financiamiento de la campaña electoral de 2023, informó la Fiscalía, el viernes 23 de octubre.

González, de 48 años, fue detenida el jueves 22 de octubre para una audiencia de formulación de cargos en medio de una investigación sobre el origen de unos 500 000 dólares usados en publicidad electoral, denominado como el caso Laberinto.

El juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva para la excandidata presidencial del correísmo Luisa González, el exasambleísta Santiago Díaz y la exfuncionaria del Municipio de Guayaquil Wendy Onofre.

https://t.co/6CdzqXo6t8 El movimiento político Revolución Ciudadana se pronunció tras la detención de la excandidata presidencial Luisa González https://t.co/eCBGF8sIYq — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 22, 2026

Para una cuarta procesada en este caso, el magistrado ordenó presentaciones periódicas tres días por semana, prohibición de salida del país y uso de grillete.

La Fiscalía dijo que la audiencia se desarrolló de forma reservada y en ella se fundamentaron los pedidos de prisión, pero no se ha informado públicamente cuáles fueron.

Sin embargo, en el Código Integral Penal se establece que un juez puede ordenar prisión preventiva cuando se cumplen con cuatro requisitos.

#BoletínFGE | #CasoLaberinto: 4 personas son procesadas por #LavadoDeActivos. #FiscalíaEc investiga el presunto uso de recursos ilícitos para financiar la campaña electoral de 2023. Detalles ⬇️ https://t.co/5vxc77TBma https://t.co/YRnpi7L1Xr — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 23, 2026

Cuatro razones para ordenar prisión preventiva

Según el artículo 534 del COIP, la Fiscalía puede solicitar al juez la prisión preventiva para garantizar la comparecencia de un imputado al proceso judicial, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito .

de un . 2. Evidencias claras, precisas y justificadas de que el procesado es autor o cómplice de la infracción.

es o de la infracción. 3. Indicios de que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en la audiencia de juicio o el cumplimiento de la pena .

son y que es necesaria la prisión preventiva para su en la de o el de la . 4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año. El delito de lavado de activos se sanciona hasta con 13 años de cárcel.

Postura de Luisa Gónzález

La excandidata se declaró "perseguida política" del gobierno de Daniel Noboa, según un audio de la audiencia publicado en las redes sociales de la izquierdista.

En él se le escucha dirigirse a un juez y expresar su disposición para "colaborar con la justicia" y a la vez "exigir un trato justo".

"Señor juez, es importante que usted sepa que es la segunda vez que a mí me allanan. En la primera vez que fui allanada, el 28 de enero, pude haberme ido. De ahí en adelante, y esto lo omite la señora fiscal, he salido varias veces del país. Y en todas, en todas he regresado", declaró la excandidata presidencial según el audio.

González, quien es también dirigente de la Revolución Ciudadana, perdió frente a Noboa las elecciones anticipadas de 2023 y luego en 2025.

#URGENTE | Luisa González fue detenida en Manabí este jueves 22 de octubre, confirmaron fuentes policiales a Teleamazonas https://t.co/6uzdbnee7q https://t.co/tpqmkW7Rfw — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 22, 2026

¿Qué se investiga en el caso Laberinto?

Fiscalía investiga el financiamiento de campaña con activos presuntamente ilícitos. Los recursos corresponderían al período comprendido entre mayo y septiembre de 2023.

Según el Ministerio Público, para la campaña presidencial anticipada de 2023, auspiciada por el movimiento Revolución Ciudadana, se habrían utilizado recursos provenientes de la comercialización ilegal de hidrocarburos.

Los indicios arecabados apuntan, según Fiscalía, que "además de los aportes declarados se habrían canalizado aproximadamente 500 000 dólares a través de empresas vinculadas al entramado societario del alcalde Aquiles Alvarez".