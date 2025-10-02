Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Judicial

Operativo en cuatro barrios de Quito deja detenidos por presunta asociación ilícita

Las autoridades realizaron un operativo la madrugada de este jueves 2 de octubre. Los acusan del asociación ilícita y robo de vehículos. 

Cinco personas fueron detenidas por el presunto delito de asociación ilícita en Quito.

Fiscalía General del Estado.

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

02 oct 2025

Cinco personas fueron detenidas 2025 en cuatro barrios del sur de Quito la madrugada de este jueves 2 de octubre.

La Fiscalía General del Estado lideró un operativo en viviendas de Guamaní, Solanda, La Mena, y La Ferroviaria, en el sur de la capital para ejecutar órdenes de detención contra cinco personas.

 Los detenidos son investigados por el presunto delito de asociación ilícita para robo de accesorios de vehículos y autopartes, indicó el Ministerio Público en su cuenta de X.

