Operativo en cuatro barrios de Quito deja detenidos por presunta asociación ilícita

Cinco personas fueron detenidas por el presunto delito de asociación ilícita en Quito.

Cinco personas fueron detenidas 2025 en cuatro barrios del sur de Quito la madrugada de este jueves 2 de octubre.

La Fiscalía General del Estado lideró un operativo en viviendas de Guamaní, Solanda, La Mena, y La Ferroviaria, en el sur de la capital para ejecutar órdenes de detención contra cinco personas.

Los detenidos son investigados por el presunto delito de asociación ilícita para robo de accesorios de vehículos y autopartes, indicó el Ministerio Público en su cuenta de X.