Un peatón murió atropellado a la salida del terminal terrestre de Quitumbe, en el sur de Quito

La av. Mariscal Sucre se cerró por una hora, mientras las autoridades realizaban el levantamiento del cuerpo.

Un siniestro de tránsito se registró la tarde de este miércoles 1 de octubre del 2025 en los exteriores del Terminal Terrestre de Quitumbe, en el sur de Quito. Un peatón murió atropellado por un bus de transporte interprovincial.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito cerró la intersección de las avenidas Mariscal Sucre y Guayanay Ñan, en el lado occidental del terminal, en donde ocurrió el atropellamiento.

Se conoce que el peatón cruzaba la calzada en sentido sur-norte cuando fue atropellado por un bus de transporte interprovincial de la cooperativa Amazonas. El vehículo fue retenido.

Testigos señalaron que el peatón fue atropellado cuando el vehículo realizaba un giro. Inicialmente se informó que la víctima había resultado herida, pero más tarde se confirmó su fallecimiento.