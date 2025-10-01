Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Un peatón murió atropellado a la salida del terminal terrestre de Quitumbe, en el sur de Quito

Un bus de transporte interprovincial fue retenido en el sitio. Agentes de la AMT cerraron la vía mientras realizaban el procedimiento. 

La av. Mariscal Sucre se cerró por una hora, mientras las autoridades realizaban el levantamiento del cuerpo.

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

01 oct 2025 - 18:26

Un siniestro de tránsito se registró la tarde de este miércoles 1 de octubre del 2025 en los exteriores del Terminal Terrestre de Quitumbe, en el sur de Quito. Un peatón murió atropellado por un bus de transporte interprovincial.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito cerró la intersección de las avenidas Mariscal Sucre y Guayanay Ñan, en el lado occidental del terminal, en donde ocurrió el atropellamiento.

Se conoce que el peatón cruzaba la calzada en sentido sur-norte cuando fue atropellado por un bus de transporte interprovincial de la cooperativa Amazonas. El vehículo fue retenido.

Testigos señalaron que el peatón fue atropellado cuando el vehículo realizaba un giro. Inicialmente se informó que la víctima había resultado herida, pero más tarde se confirmó su fallecimiento.

