Posibles tormentas eléctricas amenazan el debut de Ecuador ante Costa de Marfil en Filadelfia

¿Habrá lluvia para el debut? El pronóstico del clima en Filadelfia para Ecuador vs Costa de Marfil

El debut de Ecuador en el Mundial 2026 podría estar marcado por las condiciones climáticas en Filadelfia. Medios locales de Estados Unidos y reportes meteorológicos anticipan probabilidad de tormentas eléctricas durante el partido entre La Tri y Costa de Marfil, programado para la noche de este domingo 14 de junio.

Según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos y cadenas locales como CBS Philadelphia, existe riesgo de lluvias, ráfagas de viento y actividad eléctrica sobre el final del encuentro en el Philadelphia Stadium, sede del compromiso mundialista.

Reportes meteorológicos señalan que las tormentas podrían desarrollarse después de las 21:00, hora local, coincidiendo con el tramo final del partido. Además, las autoridades advierten sobre posibles descargas eléctricas y fuertes precipitaciones en distintos sectores de Filadelfia.

En torneos FIFA, la presencia de tormentas eléctricas puede provocar retrasos temporales o incluso suspensiones momentáneas de los encuentros por seguridad de jugadores y aficionados.

El partido entre Ecuador y Costa de Marfil está previsto para las 18:00 de Ecuador y marcará el debut de la Tricolor en el Grupo E de la Copa del Mundo 2026.