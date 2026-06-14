Posibles tormentas eléctricas amenazan el debut de Ecuador ante Costa de Marfil en Filadelfia
El debut de Ecuador ante Costa de Marfil podría disputarse bajo lluvia y tormentas eléctricas en Filadelfia.
¿Habrá lluvia para el debut? El pronóstico del clima en Filadelfia para Ecuador vs Costa de Marfil
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Actualizado:
14 jun 2026 - 15:30
El debut de Ecuador en el Mundial 2026 podría estar marcado por las condiciones climáticas en Filadelfia. Medios locales de Estados Unidos y reportes meteorológicos anticipan probabilidad de tormentas eléctricas durante el partido entre La Tri y Costa de Marfil, programado para la noche de este domingo 14 de junio.
Según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos y cadenas locales como CBS Philadelphia, existe riesgo de lluvias, ráfagas de viento y actividad eléctrica sobre el final del encuentro en el Philadelphia Stadium, sede del compromiso mundialista.
Reportes meteorológicos señalan que las tormentas podrían desarrollarse después de las 21:00, hora local, coincidiendo con el tramo final del partido. Además, las autoridades advierten sobre posibles descargas eléctricas y fuertes precipitaciones en distintos sectores de Filadelfia.
En torneos FIFA, la presencia de tormentas eléctricas puede provocar retrasos temporales o incluso suspensiones momentáneas de los encuentros por seguridad de jugadores y aficionados.
El partido entre Ecuador y Costa de Marfil está previsto para las 18:00 de Ecuador y marcará el debut de la Tricolor en el Grupo E de la Copa del Mundo 2026.
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