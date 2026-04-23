John Mantilla Chango lleva dos meses desaparecido, en Galápagos

El hombre de 28 años desapareció en Galápagos, en febrero.

John Andrés Mantilla Chango fue visto por última vez el 25 de febrero de 2026, cerca de la Pasteurizadora Noruega, en Bellavista, Galápagos.

El desaparecido tiene 28 años, es de contextura delgada, tiene ojos cafés, cabello color negro y mide 1,70 de estatura.

Características del desaparecido

De acuerdo con sus familiares, tiene dos tatuajes, uno en la espalda que dice proverbios y algo de buceo y en el pecho un triángulo.

Tras dos meses de búsqueda aún se desconoce su paradero.

En caso de tener información que pueda dar con Mantilla puede comunicarse al 1800-Delito (33 54 86).