Director detenido de la ANT, Pedro Abril dice que fue él quien denunció actos de corrupción

En un mensaje en su red social de Facebook, el director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Pedro Abril, hoy detenido en el marco de las investigaciones del caso Jaque, señaló que fue él quien denunció los actos de corrupción ante la Fiscalía.

“Ante todo lo que mediáticamente se está diciendo, informo que los hechos que hoy se mencionan públicamente ya fueron denunciados por mi persona el 20 de enero de 2026, directamente ante la Fiscalía General del Estado”, escribió Abril la noche del viernes mientras era llevado al Complejo Judicial Norte para la audiencia de formulación de cargos.

“Esta denuncia la presenté de manera voluntaria, con responsabilidad y dentro del marco de la ley, con el único objetivo de que los hechos sean investigados y esclarecidos. Confío en que este proceso permitirá que la justicia hable y que mi nombre sea juzgado por los hechos, no por titulares”, sostuvo Abril en su misiva pública.

El caso Jaque

Según el ministro del Interior, John Reimberg, la investigación incluye a mandos bajos, medios y altos de la ANT y se inició en julio de 2025.

Reimberg sostuvo que, desde el organismo se vendían licencias y se emitían frecuencias de manera irregular.

Los otros nueve detenidos son Ximena Cecilia C. G., Emma Melissa A. E., Gustavo Gabriel C. E., Oswaldo Rodrigo H. P., Edwin Miguel S. Q., Dora Flor S. M., Carlos Alexander O. O., Enrique Andrés C. A. y Manuel Alejandro P. A.

La audiencia se retomará a las 12:00 de este sábado 31 de enero.