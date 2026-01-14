Desacuerdo en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia por la elección del nuevo Presidente

La jueza Daniella Camacho es la jueza más antigua de la Corte Nacional de Justicia

En el Pleno de la Corte Nacional se generó un desacuerdo, este miércoles 14 de enero del 2026, por la elección del nuevo presidente encargado de la Corte Nacional.

El problema comenzó cuando la jueza Daniella Camacho, quien preside el Pleno, dio a entender qué ella se quedará como Presidentadel Alto Tribunal y que solo se votará para elegir a un Presidente subrogante.

La mayoría de jueces que asistieron al Pleno mostraron su inconformidad con el planteamiento de Camacho de quedarse al frente de la Corte. Por ejemplo, Enma Tapia reclamó que "se quiere imponer una Presidencia a la fuerza"

En cambio, Camacho dijo que únicamente está aplicando lo que establece la Resolución 03-2024. Ese documento detalla que: "En caso de ausencia temporal tanto del Presidente como del Presidente Subrogante de manera simultánea, se encargarán las funciones a la jueza o juez nacional de más antigüedad". Camacho es la jueza más antigua.

Miembros del Pleno señalaron que esa Resolución se aplicaría si la ausencia de la Presidencia es temporal, pero aseguraron que en este caso es definitiva y por eso se debe recurrir a una elección.

"No podemos ignorar la Resolución que está vigente. Mientras el Pleno no está completo, debe asumir el juez de mayor antigüedad", señaló Camacho.

Esta sesión extraordinaria se dio luego de que el 12 de enero renunciara José Suing, a la Presidencia de ese Alto Tribunal, en medio de la polémica de Mario Godoy, presidente de la Judicatura.

Desde febrero de 2024, la Corte Nacional no ha estado dirigida por un Presidente titular. Esto se debe a que se requieren 12 jueces titulares para hacer esa elección y solo hay 10.

¿Quién es Daniella Camacho?

Camacho es la jueza más antigua de la Corte Nacional de Justicia desde el 2027, cuando ganó el concurso con 99 puntos sobre 100 y fue la mejor puntuada.

La magistrada es doctora en Jurisprudencia, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Magíster en Derecho Procesal Mención Penal de la Universidad Indoamérica de Quito.

Dentro de la Corte Nacional de Justicia, es integrante de la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado.

Como parte de su experiencia profesional se desempeñó como Consultora en Género para el CONAMU “Seguridad Social y Derechos de las Mujeres”.

También fue Fiscal Penal de Pichincha, Fiscal de Asuntos Indígenas y es ex Jefa Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes del Proceso Penal de la Fiscalía General del Estado.

Como parte de su trayectoria judicial ha manejado casos emblemáticos como Sobornos, Odebrecht, el caso Balda, entre otros.