Prisión preventiva para agente de tránsito en Quito por corrupción

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informa que un Agente Civil de Tránsito (ACT) enfrenta prisión preventiva por un presunto acto de corrupción durante el ejercicio de sus funciones.

En un escueto comunicado señaló que un juez de la Unidad Penal del cantón Rumiñahui acogió el pedido de prisión preventiva por el presunto delito de concusión.

La institución señaló que la institución brindó acompañamiento para formalizar la denuncia y entregó la información a la Fiscalía y Policía Nacional.

El caso se encuentra en investigación y en etapa de instrucción fiscal por 30 días.

La AMT indicó que el agente ha sido trasladado al centro de privación de libertad El Inca.