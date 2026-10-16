Morona Santiago: procesado por presunto femicidio habría intentado escapar tras matar a su pareja

Una mujer de 26 años murió tras un ataque con arma cortopunzante en un departamento del cantón Santiago de Méndez, en Morona Santiago.

César Byron G. fue procesado por su presunta responsabilidad en el femicidio de su pareja sentimental.

El hecho ocurrió el miércoles 14 de octubre de 2026, dentro de un departamento ubicado en el cantón Santiago de Méndez, en la provincia de Morona Santiago.

Fiscalía recrea los hechos

La Fiscalía formuló cargos contra el sospechoso la tarde del jueves 15 de octubre.

Según las primeras diligencias investigativas, el hombre habría llegado al edificio alrededor del mediodía y solicitado las llaves del departamento al propietario del inmueble.

En ese momento, la joven se encontraba trabajando en una casa de salud. El sospechoso habría permanecido en el lugar hasta aproximadamente las 17:00 y después habría salido.

Minutos más tarde, cuando la mujer ya había regresado a su domicilio, el hombre habría ingresado nuevamente al departamento.

Cerca de las 17:40, los vecinos escucharon gritos de auxilio e intentaron derribar la puerta para ayudarla, pero no lo consiguieron.

Cuando dejaron de escuchar su voz, alertaron al ECU 911.

El sospechoso habría intentado huir

De acuerdo con la investigación, después de presuntamente apuñalar a su pareja, el hombre se habría bañado, cambiado de ropa e intentado abandonar el departamento.

Sin embargo, los vecinos le habrían impedido escapar. Luego habría subido a la terraza y saltado hacia un terreno baldío en pendiente, donde quedó herido y sin posibilidad de movilizarse.

Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio, aprehendieron al sospechoso.

Durante el procedimiento, incautaron un cuchillo y prendas de vestir que, según la investigación, le pertenecerían.

En el interior del departamento, los uniformados encontraron a la joven sin vida, con múltiples heridas provocadas por un arma cortopunzante.

Autopsia reveló cortes en distintas partes del cuerpo

La autopsia determinó que la víctima presentaba cortes en el cuello y en distintas partes del cuerpo.

Entre los elementos de convicción reunidos por la Fiscalía constan las actas de levantamiento del cadáver y de defunción, además de las versiones de vecinos y del hermano de la mujer, quien confirmó que el procesado mantenía una relación sentimental con ella.

Durante la audiencia de formulación de cargos del 15 de octubre, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para César Byron G.

El juez de la Unidad Judicial Penal de Santiago de Méndez acogió el pedido tras analizar los elementos presentados.