Militares destruyeron 20 campamentos de minería ilegal en Morona Santiago

Las Fuerzas Armadas del Ecuador informaron este domingo 22 de marzo de 2026 sobre la destrucción de 20 campamentos clandestinos en la provincia de Morona Santiago.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención se realizó tras labores de inteligencia coordinadas con el Centro Nacional de Inteligencia.

En el operativo se identificaron y desmantelaron estructuras utilizadas para la explotación ilegal de recursos minerales, además de maquinaria pesada como excavadoras, dragas, clasificadoras y generadores eléctricos.

Las autoridades también indicaron que durante la acción se inutilizaron equipos logísticos considerados clave para estas actividades, entre ellos tanques de combustible y sistemas de bombeo.

El operativo tuvo lugar en el sector de la Reserva Ecológica Tinajillas-Río Gualaceño, en el cantón Limón Indanza, una zona donde previamente se han reportado actividades vinculadas a la minería ilegal.

Según la información difundida, durante la permanencia de los militares en el área se produjo una emboscada atribuida a presuntos grupos vinculados a estas economías ilícitas.

El incidente dejó dos personas heridas, quienes tendrían relación con la actividad minera y serían de nacionalidad colombiana, apuntó el Ministerio de Defensa.