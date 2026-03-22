Alias 'Negro Willy' dice que está agradecido con el gobierno y la justicia de España

Alias "Negro Willy" vive libremente en España a pesar de ser uno de los más buscado de Ecuador.

Willian Joffre Alcívar Bautista, conocido como alias 'Negro Willy', dijo que está agradecido con el gobierno y la justicia española, país donde vive libremente a pesar de ser uno de los hombres más buscados de Ecuador.

'Negro Willy' habló por primera vez con el medio El Mundo, en un reportaje publicado el 21 de marzo de 2026, donde negó su participación en la irrupción armada a TC Televisión en enero de 2024.

"El gobierno de Ecuador es el que arma esa escena. Primero dijeron que yo me encontraba allí. Pensaban que aún estaba en Sudamérica y me podían detener rápido y con los ojos cerrados para justificarlo después. Pero cuando eso sucede estoy ya en otro continente, en un país europeo, en España. Todos los que estaban en la televisión fueron detenidos y faltaba yo. Se les cayó toda la escena, por eso luego cambian el escenario. La versión pasa a ser que les llamaba y daba órdenes. Pero no tuve nada que ver con ese asalto", dijo el cabecilla de 'Los Tiguerones' en una entrevista.

A partir de la irrupción armada al canal de televisión, el presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno y reconoció a más de una veintena de organizaciones como terroristas, incluida 'Los Tiguerones'.

Según 'Negro Willy', en una reunión con Adolfo Macías, alias 'Fito', este le dijo que se sume a apoyar a Noboa en su candidatura para la presidencia.

"Y nosotros, que somos fuerza en la calle, en los barrios y en las cárceles, movimos todo para que la gente le votara. Sólo con pasar la voz de que "Los Tiguerones estábamos con el candidato", todo el mundo le votó. Fuimos quienes lo ayudamos con la financiación y la campaña. Pero tras ganar, Fito me dice que "el presidente se nos ha volteado" y que se va a fugar. Pero no que lo iba a hacer al día siguiente, de una forma muy notoria, muy escandalosa. Es entonces cuando el presidente comienza a golpear a todas las organizaciones con toda la fuerza pública, con el ejército. A todas las que no son de 'Fito'".

Para el cabecilla de 'Los Tiguerones', brindó la entrevista al medio español "para que mi nombre no se siga manchando". Esto luego de que fuera detenido en España y liberado porque Ecuador no tramitó su extradición, algo que el Gobierno niega.

"El que ha provocado todo esto es Daniel Noboa. Él y toda su cúpula, mal asesorados". Alias 'Negro Willy'

El cabecilla de 'Los Tiguerones' aprovechó su entrevista para decir que teme por su vida y la de sus hermanos y padre, quienes permanecen presos en Ecuador.

Autoridades españolas y ecuatorianas detuvieron a 'Negro Willy' y su hermano alias 'Ronco' el 23 de octubre de 2024. El trámite de extradición del segundo se mantiene en proceso.

Tras la liberación de 'Negro Willy', el ministro del Interior John Reimberg, afirmó que la justicia española dejó libre a un terrorista en su territorio y que eso "debería elevar la preocupación entre los ciudadanos que viven en España.

Sin reconocer mayormente su historial delictivo en Ecuador, 'Negro Willy' habló de la posibilidad de "buscar una nueva vida" e incluso de su deseo de abrir una red de barberías en España.

William Joffre Alcívar Bautista vive del dinero que le deja un negocio de compra y venta de vehículos en Colombia. Este no está a su nombre.

Incluso el esmeraldeño contó a la prensa que durante su detención en la cárcel de España "te permiten una televisión, un entretenimiento. Incluso logras un PlayStation o una radio con CD si te portas bien. Estás solo pero logras evadirte, se te olvidan las cosas malas. Entré en servicio pasivo: aprendí a andar bien, a relacionarme. Porque hablaba muy feo, muy golpeado, de barrio".

'Noboa es un millonario caprichoso'

'Negro Willy' niega el señalamiento de narcoterrorista y se lo devuelve al Mandatario ecuatoriano.

"Noboa es un millonario caprichoso que entró en la presidencia como alguien agresivo, dando de baja a mucha gente. No entró conciliador, acariciando al pueblo. ¿De qué manera piensas bajar el índice de violencia si no das ni un pan?

En sus declaraciones dijo que Noboa quiere hacer en Ecuador lo que hizo Nicolás Maduro en Venezuela, subir el sueldo de las fuerzas del orden para "tenerlos de su lado".

Al mismo tiempo, aseguró que "la protección que ayudó a darle a Fito fue muy grande. Si hablamos de lo que es un narcotraficante, estaríamos hablando de él (Daniel Noboa) mismo. Es la pinta y la clave. Todo para Europa, nada para América", acusó el cabecilla.