Capturan en Quito a hombre con alerta roja de Interpol por presunta estafa a 160 personas
Rodrigo Z. era buscado por la justicia por su presunta vinculación con una empresa que ofrecía terrenos e inmuebles a precios bajos.
Un hombre requerido por la justicia ecuatoriana fue detenido este sábado 10 de octubre de 2026.
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Actualizado:
10 oct 2026 - 14:56
La Policía Nacional detuvo en Quito a Rodrigo Z., un hombre que registraba una alerta roja de Interpol y era requerido por la justicia ecuatoriana por su presunta participación en el delito de estafa.
Según informó el Ministerio del Interior, la captura se concretó, este sábado 10 de octubre de 2026, luego de labores investigativas que permitieron localizar al sospechoso, quien estaría vinculado con una empresa que operó en la capital entre 2018 y 2021.
¿Cómo se perpetró la presunta estafa?
Según las investigaciones, la empresa se dedicaba a ofrecer bienes inmuebles y terrenos a precios bajos, además de promocionar facilidades de pago para atraer a posibles compradores.
Sin embargo, las indagaciones apuntan a que alrededor de 160 personas habrían resultado perjudicadas económicamente por las operaciones relacionadas con esta compañía.
Las autoridades no detallaron, en la información difundida, el monto total del presunto perjuicio económico ni las condiciones específicas en las que habrían ocurrido las afectaciones.
La alerta roja de Interpol permitió identificar que el ciudadano era buscado por las autoridades ecuatorianas. Tras las labores de seguimiento e investigación, la Policía ejecutó el operativo que terminó con su detención en Quito.
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