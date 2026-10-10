Capturan en Quito a hombre con alerta roja de Interpol por presunta estafa a 160 personas

Un hombre requerido por la justicia ecuatoriana fue detenido este sábado 10 de octubre de 2026.

La Policía Nacional detuvo en Quito a Rodrigo Z., un hombre que registraba una alerta roja de Interpol y era requerido por la justicia ecuatoriana por su presunta participación en el delito de estafa.

Según informó el Ministerio del Interior, la captura se concretó, este sábado 10 de octubre de 2026, luego de labores investigativas que permitieron localizar al sospechoso, quien estaría vinculado con una empresa que operó en la capital entre 2018 y 2021.

🚨 𝐃𝐄𝐓𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎 𝐂𝐈𝐔𝐃𝐀𝐃𝐀𝐍𝐎 𝐂𝐎𝐍 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐑𝐎𝐉𝐀 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐏𝐎𝐋 𝐏𝐎𝐑 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐍𝐓𝐎𝐒 𝐇𝐄𝐂𝐇𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐄𝐒𝐓𝐀𝐅𝐀 𝐄𝐍 𝐐𝐔𝐈𝐓𝐎 📍 Quito | La Policía Nacional del Ecuador ejecutó labores investigativas que permitieron la localización y captura de un ciudadano requerido por la justicia ecuatoriana, quien registraba una alerta roja de INTERPOL. ➡️El ciudadano estaría vinculado a una empresa que operó en Quito entre 2018 y 2021, dedicada a la oferta de bienes inmuebles y terrenos a bajos costos y con facilidades de pago. 👮De acuerdo con las investigaciones, alrededor de 160 personas habrían resultado perjudicadas económicamente. — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) October 10, 2026

¿Cómo se perpetró la presunta estafa?

Según las investigaciones, la empresa se dedicaba a ofrecer bienes inmuebles y terrenos a precios bajos, además de promocionar facilidades de pago para atraer a posibles compradores.

Sin embargo, las indagaciones apuntan a que alrededor de 160 personas habrían resultado perjudicadas económicamente por las operaciones relacionadas con esta compañía.

Las autoridades no detallaron, en la información difundida, el monto total del presunto perjuicio económico ni las condiciones específicas en las que habrían ocurrido las afectaciones.

La alerta roja de Interpol permitió identificar que el ciudadano era buscado por las autoridades ecuatorianas. Tras las labores de seguimiento e investigación, la Policía ejecutó el operativo que terminó con su detención en Quito.