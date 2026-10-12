A tres meses del femicidio de Vanessa Carrillo en Quito, su familia exige fecha para juicio

Familia de Vanessa Carrillo exige fecha para la audiencia de juzgamiento a tres meses de su feminicidio.

Tres meses después del asesinato de Vanessa Carrillo -ocurrido el pasado 6 de julio de 2026 en el sur de Quito- sus familiares exigen a la Función Judicial que fije de manera definitiva la fecha para la audiencia de juzgamiento.

Pese a que el procesado fue aprehendido en delito flagrante y permanece con prisión preventiva, la familia denuncia dilaciones en el avance de la causa.

Norma Castillo, madre de Vanessa, expresó, en entrevista con Teleamazonas, el agotamiento emocional de la familia ante la falta de de respuestas procesales para cerrar la etapa del juicio.

Asimismo, esperan lograr una sentencia condenatoria contra la expareja de su hija.

Familiares dieron el último adiós a Vanessa Carrillo en el sur de Quito el pasado 8 de julio de 2026. Cortesía

Diferimientos y falta de fijación de audiencia

De acuerdo con el testimonio de la madre de Vanessa, la instrucción fiscal ya concluyó y el proceso se encuentra a la espera del señalamiento del día y la hora para el desarrollo de la audiencia correspodiente.

Inicialmente, la diligencia estaba prevista para el 2 de septiembre de 2026; sin embargo, no se intaló bajo el argumento de la inasistencia de un perito.

Posteriormente, el 2 de octubre, la familia recibió una notificación electrónica sobre el estado del trámite, pero hasta la fecha no existe una convocatoria definida por parte del tribunal de garantías penales.

"A él lo atraparon en delito flagrante, tienen pruebas de todo. No sé qué más evidencia o impedimento existen para que le dicten sentencia. Cada suspensión es revivir todo lo que nos pasó". Norma Castillo, madre de Vanessa Carrillo.

Fiscalía: acusado del femicidio de Vanessa Carrillo en el sur de Quito habría atacado a su expareja tras encontrar mensajes en su celular. Fiscalía

Contexto del crimen y contención familiar

El femicidio de Vanessa Carrillo causó conmoción social en la capital a inicios de julio, cuando la joven fue atacada por su expareja en su casa y en presencia de su dos hijos.

Desde la detención inmediata del sospechoso, por parte de la Policía Nacional, los allegados han demandando celeridad para evitar que el caso quede en la impunidad.

Actualmente, la familia sostiene un proceso de contención emocional y acompañamiento profesional para los hijos de Vanessa, quienes presenciaron el hecho.

Tanto los menores como los padres de la víctima se encuentran asistiendo a terapia psicológica periódicamente.

Exhorto a las autoridades judiciales

La familia hizo un llamado público a los jueces y fiscales a cargo del caso para que se agilicen los plazos legales, se otorgue una fecha fija para la audiencia y el crimen no queda relegado frente a la carga procesal del sistema de justicia.