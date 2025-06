Audiencia del caso Vidrio Libre revela que Rafael Correa hizo una propuesta a Wilman Terán

Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, enfrentará su cuarto proceso penal. Esta vez por presunta asociación ilícita en el caso Vidrio Libre.

Terán, el exfiscal Victor Hugo A., la exjueza Anabel T y los abogados Cristhian P. y Edison L. fueron procesados penalmente este viernes 13 de junio del 2025 durante una audiencia en la Corte Nacional de Justicia, en Quito.

En esa diligencia, la Fiscalía indicó que, junto a una red de abogados y funcionarios judiciales, se habría gestionado una medida cautelar, de manera irregular, a favor del exvicepresidente Jorge Glas con la que pudo salir de la cárcel en noviembre del 2022.

Además, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, reveló que el expresidente Rafael Correa estuvo detrás de la liberación de Glas, en aquella ocasión.

Toainga presentó en la audiencia el testimonio anticipado del exjuez Emerson Curipallo. Él relató que, en octubre del 2022 fue convocado por Wilman Terán a una reunión en una propiedad de Anabel T., en Santo Domingo.

En esa ocasión, Terán le dijo que Rafael Correa, líder del movimiento Revolución Ciudadana, le habría propuesto ser presidente del Consejo de la Judicatura con apoyo político del entonces bloque legislativo de UNES, siempre que logre la libertad de Jorge Glas.

Según el testimonio relatado por el Fiscal, Terán tuvo la siguiente conversación con Curipallo: "Pero este cargo lo ha propuesto directamente el líder de la RC. Le miré y le dije: ¿de quién se trata? Me dijo: del compañero ‘4 pelos’, el hombre de R, el economista Rafael Correa. Es precisamente él quien me ha hecho de manera personal la propuesta. Me dice que el bloque de asambleístas de UNES, de la Revolución Ciudadana, está apoyándome políticamente".

"El doctor Terán me dice que, en efecto, la propuesta estaba ahí, pero que ese apoyo político dependía de una acción arriesgada y heroica, consistía en dar la libertad a Jorge Glas y me dijo: es ahí en donde necesito tu sacrificio, necesito de tu participación", añadió Curipallo en su testimonio.

Rol de los procesados según Fiscalía

Según las investigaciones de Fiscalía, Wilman Terán habría redactado la medida cautelar de Glas, mientras que Anabel T. habría coordinado el sorteo del caso en la Unidad Judicial de Santo Domingo, facilitando que el patrocinio, presentación y trámite recayeran en el abogado Cristhian P.

El 26 de noviembre de 2022, Cristhian P. presento en Santo Domingo la solicitud de medidas cautelares a favor de Glas. Mientras que El exfiscal Victor Hugo A. supuestamente impulsó la acción constitucional y solicitado al entonces juez Emerson Curipallo que la ejecutara.

Según las evidencias recopiladas por Fiscalía, el exfiscal procesado le habría asegurado a Curipallo que no debía preocuparse por el Servicio Nacional de Atencion Integral a Privados de la Libertad (SNAl), ya que el abogado Edison L. garantizaba que no habría reacción por parte de esa institución.

Por esa razón, el 28 de noviembre del 2022, el Curipallo admitió a trámite la medida cautelar y falló a favor del exvicepresidente Glas, quien pudo salir de la Cárcel 4 de Quito, donde estaba recluido.