Juez ratifica prisión preventiva contra el alcalde de Esmeraldas Vicko Villacís en caso Blindado

El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, continuará en prisión preventiva luego de que un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificara esa medida en su contra dentro del denominado caso Blindado.

La decisión se conoció este 15 de octubre de 2026, durante la reinstalación de la audiencia de apelación a las medidas cautelares dentro de la investigación por el presunto delito de lavado de activos.

#ACTUALIZACIÓN | #CasoBlindado: el Juez ponente acoge el pedido de #FiscalíaEc y ratifica la prisión preventiva para 7 procesados, entre ellos el alcalde de Esmeraldas, Vicko V. Además, revoca las medidas cautelares y dicta prisión preventiva para Simón M. e Iván S. https://t.co/jOURhCtD0B — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 15, 2026

El Tribunal ratificó la prisión preventiva para siete procesados, entre ellos el alcalde de Esmeraldas. Además, revocó las medidas cautelares que pesaban sobre otros dos procesados y ordenó su prisión preventiva.

Para Villacís, esta es la segunda ocasión en la que la justicia ratifica la medida. En septiembre de 2025, la Corte Nacional ya había rechazado un pedido para revisar su prisión preventiva.

¿Qué se investiga en el caso Blindado?

Según la Fiscalía, la investigación apunta a una organización que habría movilizado aproximadamente 9 millones de dólares mediante un esquema que involucraba a funcionarios judiciales, familiares, particulares y empresas relacionadas con Villacís.

La hipótesis fiscal sostiene que la estructura habría utilizado acciones de protección presuntamente irregulares para conseguir fallos judiciales que ordenaban a Petroecuador pagar millonarias indemnizaciones como parte de medidas de reparación económica.

De hecho, entre los nuevos procesados figuran personas que, durante el período investigado, se desempeñaban como jueces provinciales y un juez multicompetente de Atacames.