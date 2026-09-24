Caso Blindado: Ratifican prisión preventiva contra el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís

La Fiscalía General del Estado informó que se ratifica la medida de prisión preventiva contra el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís.

Una jueza de la Corte Nacional de Justicia ratificó la prisión preventiva para siete personas procesadas dentro del denominado 'Caso Blindado', entre ellas el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís.

La decisión se tomó tras atender el pedido motivado de la Fiscalía General del Estado durante la audiencia de revisión de medidas cautelares.

En la misma diligencia, la magistrada dictó prisión preventiva contra Carlos Vinicio A. y dispuso su inmediata localización y captura mediante Interpol.

Según la Fiscalía, la medida se mantiene argumentando que está debidamente sustentada en los elementos de convicción.

Los mismos fueron presentados en la formulación de cargos y resulta necesaria para garantizar la comparancia de los investigados ante los tribunales.

Estructura e investigación

El 'Caso Blindado' indaga una presunta red de lavado de activos que habría movilizado alrededor de 9 millones de dólares.

De acuerdo con las pericias, los recursos provenían de fallos y decisiones judiciales favorables en procesos entablados contra empresas estatales.

Las investigaciones señalan que el dinero ingresó de forma inusual a cuentas vinculadas a la red:

Involucrados: El proceso abarca a 15 personas naturales y tres empresas.

El proceso abarca a Perfiles: Entre los investigados constante el alcalde de Esmeraldas, jueces, servidores judiciales, familiares y particulares.

Entre los investigados constante el Esquema: Las transferencias habrían tenido como fin ocultar el origen ilícito de los fondos provenientes del sistema de justicia.