'¡Fuera Farías!': La molestia de los hinchas de Barcelona tras perder ante Liga de Quito

Barcelona frente a Liga de Quito por la fecha #22 de la LigaPro, en el estadio Monumental.

La derrota de Barcelona ante Liga de Quito, la noche del domingo 26 de julio de 2026, desató la molestia de lo hinchas amarillos quienes no se guardaron nada y pidieron la salida del Director Técnico.

Con gritos de "Fuera Farías", la hinchada mostró su rechazo al entrenador César Farías. Videos que circularon en redes sociales captaron los gritos y también pancartas con la misma frase.

Barcelona perdió 0-1 ante los Albos, en un partido marcado por varias polémicas luego de un gol anulado al equipo torero y la expulsión de dos integrantes del cuerto técnico de Liga.

No obstante, la molestia de los hinchas pasa también porque en dos fechas no han podido sumar puntos. La fecha anterior perdieron 2-0 ante Universidad Católica, en Quito.

La respuesta de Farías a la hinchada

"Me toca, primera vez en LigaPro, perder aquí, en este escenario, obvio que la gente tiene que salir descontenta", dijo el DT de Barcelona en la rueda de prensa postpartido.

Farías se refirió a las oportunidades que tuvo Barcelona para anotar goles, pero que no les fue posibe. "Hoy merecíamos ganar, pero no se dio, entonces hay que asumirlo", enfatizó.

El estragtega venezolano resaltó que no fue todo el estadio que pidió su salida, sino solo un sector. "Sabía que esto era así y sin embargo estoy aquí. Porque me gusta esa adrenalia y los retos. Espero poder torcer el destino, sino chao, eso no es problema", aseguró.