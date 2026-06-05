CAL califica a trámite el proyecto de Ley Antimafias en la Asamblea

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) realizó la sesión y calificó a trámite la Ley Antimafias.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite, por unanimidad, el proyecto de Ley Antimafias, este viernes 5 de junio de 2026.

Según sus proponentes, esta ley busca "desarticular de manera integral las estructuras del crimen organizado, el cual no solo se manifiesta a través de actividades como el sicariato, sino que opera como una red de poder, financiamiento, violencia, logística, corrupción e intimidación".

ADN presenta el proyecto de Ley Antimafias en la Asamblea

La Ley Antimafias, presentado por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, será remitido a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral para su análisis.

Mancheno indicó que la normativa reforma varios cuerpos legales, entre ellos el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley de Extinción de Dominio y el Código de la Función Judicial.

Además, el CAL calificó otros proyectos de ley en materia de derecho procesal, servicio exterior, y niñez y adolescencia.

Estas iniciativas también pasarán a conocimiento de las respectivas comisiones especializadas permanentes para su socialización y tratamiento.