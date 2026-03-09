Asesinan a funcionario del Municipio de Naranjal mientras se dirigía al trabajo

Un funcionario del Municipio de Naranjal, en Guayas, fue asesinado la mañana de este lunes 9 de marzo del 2026.

Un funcionario del Municipio de Naranjal, en la provincia de Guayas, fue asesinado la mañana de este lunes 9 de marzo del 2026, mientras se dirigía a su lugar de trabajo.

La víctima fue identificada como Franklin Osmani Torres Luna, quien trabajaba en el departamento de Sistemas del Municipio.

Se conoce que hombres armados, que se movilizaban en una motocicleta, lo atacaron mientras caminaba por el parque central frente a la iglesia del lugar, alrededor de las 08:00.

Según información preliminar, el funcionario recibió al menos seis disparos, lo que provocó su muerte en el lugar. De acuerdo con registros de la Contraloría General del Estado, el hombre trabajaba como servidor de apoyo del municipio desde el año 2023.

Tras el ataque, unidades especializadas de la Policía acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cadáver y recoger indicios balísticos y otras evidencias que permitan identificar a los responsables del crimen.

Las autoridades investigan cuáles son las causas que motivaron este hecho. El Municipio de Naranjal emitió un comunicado en el que lamenta el fallecimiento del hombre.