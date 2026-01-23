Renuncia director de Asesoría Jurídica de la Judicatura, tras denuncia de violencia sexual

Otra polémica en el Consejo de la Judicatura (CJ), presidido por Mario Godoy. Hay una denuncia por presunta violencia sexual en contra del actual director nacional de Asesoría Jurídica de la Judicatura, Roger Tumalli. Él es uno de los funcionarios más cercanos a Godoy y amigo personal.

Según el expediente en trámite, el 28 de noviembre del año pasado (2025), una funcionaria de la matriz de la Judicatura, ubicada en Quito, denunció al director nacional de Asesoría Jurídica por abuso sexual. El funcionario fue nombrado en el cargo desde agosto de 2024.

Tres días después de presentada la denuncia por abuso sexual, el Director de Asesoría Jurídica, interpuso una denuncia contra la víctima por un delito de concusión. La renuncia del funcionario Tumalli fue conocida por el Consejo de la Judicatura la noche de este viernes 23 de enero del 2026.