Rosa Argudo recibirá indemnización de casi USD 48 000 del IESS mientras enfrenta proceso judicial

La exdirigente sindical Rosa Argudo recibirá una indemnización de USD 47 915 por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), luego de que la justicia ratificara una sentencia a su favor.

El pago se realizará mientras enfrenta una audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, explicó que la indemnización responde a una decisión judicial relacionada con la terminación de la relación laboral de Argudo cuando ejercía funciones como dirigente sindical. Según indicó, la sentencia estableció que la separación de su cargo fue unilateral.

Así se desglosan los casi USD 48 000

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno, la sentencia de primera instancia declaró ineficaz el despido de Rosa Argudo al determinar que contaba con la protección que otorga la normativa laboral a los dirigentes sindicales.

Como Argudo manifestó que no deseaba reincorporarse a su puesto de trabajo, el fallo dispuso el pago de una indemnización de USD 47 915, dividida en USD 15 540, equivalentes a un año de remuneración, y USD 32 375 por concepto de despido intempestivo.

El Gobierno también informó que la Corte Provincial rechazó la apelación presentada por el IESS y confirmó la sentencia. Posteriormente, la Corte Nacional de Justicia negó el recurso de casación y dejó firme la decisión.

José Julio Neira señaló que el pago ordenado por la justicia corresponde a una obligación legal y recordó que el incumplimiento de una sentencia judicial puede generar responsabilidades para la institución obligada a ejecutarla.

Pago coincide con investigación por presunto enriquecimiento ilícito

La indemnización será cancelada mientras Rosa Argudo enfrenta un proceso penal por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La audiencia de formulación de cargos está prevista para este miércoles 15 de julio, dentro de una investigación relacionada con presuntas irregularidades en contratos del Hospital José Carrasco Arteaga del IESS, en la ciudad de Cuenca.

Además, el Gobierno aclaró que no existe impedimento legal para que Rosa Argudo acceda a los beneficios correspondientes a su jubilación, al tratarse de un derecho distinto al proceso penal que actualmente enfrenta.

El desarrollo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito continuará de manera independiente al cumplimiento de la sentencia laboral que ordena el pago de la indemnización, mientras las autoridades judiciales avanzan con el proceso previsto para esta semana.