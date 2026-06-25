Fiscalía pide fecha para procesar a la sindicalista del IESS, Rosa Argudo

La Fiscalía General del Estado solicitó que se fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra la dirigente sindical del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Rosa Argudo, dentro de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El pedido fue presentado el 23 de junio de 2026 ante la Unidad Judicial Especializada en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, luego de casi dos años de investigación previa.

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La investigación se da tras denuncias sobre supuestas irregularidades vinculadas a la sindicalista del Hospital José Carrasco Arteaga, en Cuenca.

Según el requerimiento fiscal, la convocatoria no solo involucra a Argudo, sino también a varias personas de su círculo cercano, entre ellas sus dos hijas y otros familiares, quienes también serán procesados.

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La Fiscalía señaló que, durante el período de indagación, se recopilaron elementos de convicción que permitirían presumir la existencia del delito de enriquecimiento ilícito.

La funcionaria sindicalista fue separada del IESS, tras las denuncias de irregularidades. Además, un informe de la Contraloría General del Estado detalla que la dirigente sindical supuestamente laboró dos días de 379 analizados.