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EN VIVO | Inglaterra vs. Argentina por un pase a la gran final del Mundial 2026

Inglaterra y Argentina están a un paso de la final del Mundial 2026. Sigue el partido en la transmisión exclusiva de Teleamazonas. 

15 de julio de 2026. Lionel Messi, de Argentina, en acción junto a Jude Bellingham, de Inglaterra.

REUTERS

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

15 jul 2026 - 15:33

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Inglaterra enfrenta a Argentina este miércoles 15 de julio, en la segunda semifinal del Mundial 2026. El Estadio de Atlanta será testigo de este duelo que arranca a las 14:00 (hora de Ecuador). 

Siga el partido en vivo por la señal abierta de Teleamazonas y en la página web de Telemazonas

La Albiceleste, al mando de Lionel Scaloni y con Lionel Messi como capitán, buscará la victoria con el objetivo de volver a levantar el título, tal como lo hizo en Catar 2022. 

En tanto que Inglaterra, con Harry Kane como su principal figura, apostará todo por volver a una final luego de más de 60 años. 

Minuto a minuto: 

  • Minuto 68

    15:29

    Pickford salva a los ingleses 

    El portero inglés defiende el arco. El grito de gol de Argentina se ahogó luego que Pickford sacara el balón de la última línea. 

  • Minuto 54

    15:15

    Gooool de Inglaterra 

    Una jugada increíble para que Gordon anote el primer gol del encuentro. El balón ingresó por el costado derecho del Dibu Martínez. 

  • Minuto 47

    15:08

    Argentina quiere el gol 

    Álvarez llega al área, pero el remate no ingresa a las redes inglesas. El portero despeja y Simeone se queda con e balón, pero tampoco pudo sumar.

  • Minuto 45

    15:05

    Empieza el segundo tiempo

    Todo se define en los últimos 45 minutos del partido. Inglaterra mueve el balón. 

  • Minuto 45+3

    14:48

    Termina el primer tiempo

    Con el marcador 0-0, terminan los primeros 45 minutos del partido en Atlanta. Los jugadores se retiran a los camerinos. 

  • Minuto 38

    14:38

    Enzo busca el gol desde afuera

    Un remate de Enzo Fernández se pierde muy cerquita del ángulo derecho del portero inglés. 

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El remate de Enzo Fernández se pierde por fuera del arco.Reuters

  • Minuto 24

    14:24

    Pausa de hidratación

    El partido se detiene por la primera pausa de hidratación y los jugadores aprovechan para recibir indicaciones técnicas. 

  • Minuto 20

    14:20

    Ambos buscan el gol

    Inglaterra y Argentina generan jugadas, pero ninguna se ha concretado. El marcador se mantiene 0-0.

  • Minuto 0

    14:00

    Empieza el partido 

    Lionel Messi mueve el balón y arranca la semifinal del Mundial 2026.

Alineaciones confirmadas: 

Inglaterra, al mando de Thomas Tuchel, define su alineación para enfrentar a Argentina. 

Argentina confirma su alineación para enfrentar a Inglaterra. 

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