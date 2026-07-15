EN VIVO | Inglaterra vs. Argentina por un pase a la gran final del Mundial 2026

15 de julio de 2026. Lionel Messi, de Argentina, en acción junto a Jude Bellingham, de Inglaterra.

Inglaterra enfrenta a Argentina este miércoles 15 de julio, en la segunda semifinal del Mundial 2026. El Estadio de Atlanta será testigo de este duelo que arranca a las 14:00 (hora de Ecuador).

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La Albiceleste, al mando de Lionel Scaloni y con Lionel Messi como capitán, buscará la victoria con el objetivo de volver a levantar el título, tal como lo hizo en Catar 2022.

En tanto que Inglaterra, con Harry Kane como su principal figura, apostará todo por volver a una final luego de más de 60 años.

Minuto a minuto:

Pickford salva a los ingleses El portero inglés defiende el arco. El grito de gol de Argentina se ahogó luego que Pickford sacara el balón de la última línea.

Gooool de Inglaterra Una jugada increíble para que Gordon anote el primer gol del encuentro. El balón ingresó por el costado derecho del Dibu Martínez.

Argentina quiere el gol Álvarez llega al área, pero el remate no ingresa a las redes inglesas. El portero despeja y Simeone se queda con e balón, pero tampoco pudo sumar.

Empieza el segundo tiempo Todo se define en los últimos 45 minutos del partido. Inglaterra mueve el balón.

Termina el primer tiempo Con el marcador 0-0, terminan los primeros 45 minutos del partido en Atlanta. Los jugadores se retiran a los camerinos.

Enzo busca el gol desde afuera Un remate de Enzo Fernández se pierde muy cerquita del ángulo derecho del portero inglés.

El remate de Enzo Fernández se pierde por fuera del arco. Reuters

Pausa de hidratación El partido se detiene por la primera pausa de hidratación y los jugadores aprovechan para recibir indicaciones técnicas.

Ambos buscan el gol Inglaterra y Argentina generan jugadas, pero ninguna se ha concretado. El marcador se mantiene 0-0.

Empieza el partido Lionel Messi mueve el balón y arranca la semifinal del Mundial 2026.

Alineaciones confirmadas:

Inglaterra, al mando de Thomas Tuchel, define su alineación para enfrentar a Argentina.

Argentina confirma su alineación para enfrentar a Inglaterra.