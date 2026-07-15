EN VIVO | Inglaterra vs. Argentina por un pase a la gran final del Mundial 2026
Inglaterra y Argentina están a un paso de la final del Mundial 2026. Sigue el partido en la transmisión exclusiva de Teleamazonas.
15 de julio de 2026. Lionel Messi, de Argentina, en acción junto a Jude Bellingham, de Inglaterra.
REUTERS
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Actualizado:
15 jul 2026 - 15:33
Inglaterra enfrenta a Argentina este miércoles 15 de julio, en la segunda semifinal del Mundial 2026. El Estadio de Atlanta será testigo de este duelo que arranca a las 14:00 (hora de Ecuador).
Siga el partido en vivo por la señal abierta de Teleamazonas y en la página web de Telemazonas.
La Albiceleste, al mando de Lionel Scaloni y con Lionel Messi como capitán, buscará la victoria con el objetivo de volver a levantar el título, tal como lo hizo en Catar 2022.
En tanto que Inglaterra, con Harry Kane como su principal figura, apostará todo por volver a una final luego de más de 60 años.
Minuto a minuto:
Minuto 68
15:29
Pickford salva a los ingleses
El portero inglés defiende el arco. El grito de gol de Argentina se ahogó luego que Pickford sacara el balón de la última línea.
Minuto 54
15:15
Gooool de Inglaterra
Una jugada increíble para que Gordon anote el primer gol del encuentro. El balón ingresó por el costado derecho del Dibu Martínez.
Minuto 47
15:08
Argentina quiere el gol
Álvarez llega al área, pero el remate no ingresa a las redes inglesas. El portero despeja y Simeone se queda con e balón, pero tampoco pudo sumar.
Minuto 45
15:05
Empieza el segundo tiempo
Todo se define en los últimos 45 minutos del partido. Inglaterra mueve el balón.
Minuto 45+3
14:48
Termina el primer tiempo
Con el marcador 0-0, terminan los primeros 45 minutos del partido en Atlanta. Los jugadores se retiran a los camerinos.
Minuto 38
14:38
Enzo busca el gol desde afuera
Un remate de Enzo Fernández se pierde muy cerquita del ángulo derecho del portero inglés.
Minuto 24
14:24
Pausa de hidratación
El partido se detiene por la primera pausa de hidratación y los jugadores aprovechan para recibir indicaciones técnicas.
Minuto 20
14:20
Ambos buscan el gol
Inglaterra y Argentina generan jugadas, pero ninguna se ha concretado. El marcador se mantiene 0-0.
Minuto 0
14:00
Empieza el partido
Lionel Messi mueve el balón y arranca la semifinal del Mundial 2026.
Alineaciones confirmadas:
Inglaterra, al mando de Thomas Tuchel, define su alineación para enfrentar a Argentina.
Argentina confirma su alineación para enfrentar a Inglaterra.
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