Hombre cayó de paso a desnivel de la avenida 10 de Agosto, centro de Quito

Un hombre saltó de un paso a desnivel en la avenida 10 de Agosto, centro de Quito.

Un hombre saltó del paso a desnivel de la avenida 10 de Agosto la tarde de este miércoles 15 de julio de 2026.

El hecho ocurrió en el sector de Santa Prisca, en el centro de Quito.

El hombre cayó boca abajo y quedó tendido en la calzada, mientras paramédicos del Cuerpo de Bomebros de Quito (CBQ) lo atendieron.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudió al sitio para cerrar un carril de circulación.

El paso está parcialmente habilitado en la avenida 10 de Agosto, por el paso deprimido, en sentido sur - norte.

La AMT recomendó que se tomen rutas alternas, como:

Av. Gran Colombia

Valparaíso

Velasco Ibarra

Al sitio también acudieron agentes de control metropolitano.

No se ha detallado el estado del hombre ni las circunstancias en las que saltó del paso a desnivel.