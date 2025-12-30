Estos fueron los seis casos judiciales que marcaron a Ecuador en el 2025

10 personas fueron sentenciadas en el caso Purga, el 3 de marzo de 2025.

En el 2025 se lograron sentencias en procesos judiciales que conmocionaron al país como el caso Las Malvinas. 16 militares fueron sentenciados por la desaparición forzada de los adolescentes y el niño Josué, Ismael, Nehemias y Steven.

Los tribunales también fueron escenarios de procesos judiciales que involucraron a figuras políticas y del crimen organizado. Por ejemplo, Adolfo Macías, alias ‘Fito’, fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar a la justicia de ese país. Este fue un hecho inédito, pues fue el primer ecuatoriano extraditado a otro país desde territorio nacional.

A continuación, el recuento de los seis casos judiciales que marcaron la agenda nacional el 2025, en orden cronológico:

Marzo: Sentencia en el caso Purga

El exasambleísta Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo y ocho personas más fueron condenados a más de 13 años de prisión por delincuencia organizada dentro del caso Purga.

En esta causa se destapó una red de corrupción en el sistema judicial. Según Fiscalía, “el objetivo fue buscar beneficios para los procesos judiciales del entonces asambleísta Pablo Muentes, ya que él ejerció control en la Corte Provincial de Justicia de Guayas”.

El exasambleísta Pablo Muentes fue trasladado a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Presidencia de Ecuador

Abril: Aquiles Álvarez y el caso Triple A

El alcalde Aquiles Alvarez fue vinculado al caso Triple A, por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos. La Fiscalía detectó inconsistencias entre el combustible despachado y el facturado por estaciones y empresas relacionadas.

El proceso sigue abierto y el juicio está previsto para enero de 2026. La defensa de Alvarez asegura que las evidencias no han podido demostrar la venta ilícita de la gasolina.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, enfrentará el juicio en el caso Triple A. Redes sociales

Junio: Sentencia en el caso Reconstrucción de Manabí

El exvicepresidente Jorge Glas fue sentenciado, el pasado 30 de junio del 2025, a 13 años de prisión por el delito de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.

La justicia determinó responsabilidades en el desvío de fondos públicos destinados a la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.

El exvicepresidente Jorge Glas fue sentenciado en el caso Reconstrucción de Manabí API archivo

Julio: La captura y extradición de alias ‘Fito’

José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, cabecilla de 'Los Choneros', fue capturado en un búnker dentro de una vivienda en Manabí, tras haberse fugado de la Penitenciaría del Litoral en enero de 2024.

El 20 de julio de 2025, él fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales por tráfico de drogas y armas. La audiencia de cargos está prevista para el 12 de febrero de 2026 en la Corte de Brooklyn, en Nueva York.

Alias 'Fito' fue extraditado a Estados Unidos tras ser captura en Manabí. Cortesía

Septiembre: Caso Magnicidio FV

La justicia ecuatoriana busca esclarecer el crimen contra el candidato presidencial, Fernando Villavicencio. El 3 de septiembre de 2025, el exministro del Interior José Serrano, Ronny Aleaga, Xavier Jordan y Daniel Salcedo fueron procesados en el caso Magnicidio FV.

El asesinato de Fernando Villavicencio se perpetró en 2023 a solo 11 días de las elecciones en Ecuador. Las defensas de los procesados sostienen que sus clientes no participaron en el crimen y que han colaborado con la justicia.

Fernando Villavicencio fue asesinado a la salida de un mitin político en Quito. API archivo

Diciembre: Condenas en el caso Las Malvinas

Después de un año de la desaparición y muerte de los adolescentes y el niño Josué, Ismael, Nehemías y Steven, once militares fueron condenados a 34 años y ocho meses de prisión por desaparición forzada.

Mientras que otros cinco soldados recibieron penas de 30 meses por la cooperación eficaz con la Fiscalía, en el caso Las Malvinas.

Según las investigaciones, los menores fueron interceptados por una patrulla militar y trasladados en un vehículo de esa institución. 17 días después, los cuerpos calcinados de las cuatro víctimas fueron hallados en Taura, Guayas.