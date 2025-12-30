CIDH otorga medidas cautelares a 26 personas desaparecidas en estado de excepción en Ecuador

La CIDH otorgó medidas cautelares a 26 personas desaparecidas en estado de excepción en Ecuador.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 26 personas desaparecidas y seis mujeres buscadoras de Ecuador.

La resolución fue adoptada el 24 de diciembre y se hizo pública este martes 30, y beneficia a desaparecidos en el estado de excepción de Ecuador.

La CIDH agregó que tanto las personas desaparecidas como las buscadoras "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en Ecuador".

La Comisión indicó que según la solicitud del Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos, "las 26 personas habrían sido detenidas por miembros de las Fuerzas Armadas en distintos operativos realizados durante 2024".

Además apunta que "hasta la fecha" no hay información oficial sobre su paradero a pesar de las denuncias judiciales.

También las mujeres buscadoras fueron beneficiadas de estas medidas ya que "estarían siendo objeto de amenazas y actos de intimidación por sus labores".

Los solicitantes señalaron que tras la emisión del Decreto 111, del 9 de enero de 2024, en el que se declaró conflicto armado interno el país se militarizó.

Por lo que la CIDH consideró que los beneficiarios de las medidas se encuentran en una situación de "gravedad y urgencia", por lo que solicita al Estado ecuatoriano que redoble sus esfuerzos para hallar a las personas desaparecidas.

Asimismo, pidió que se facilite la entrega inmedidata de la información disponible de cada caso y adopte medidas con enfoque de género para proteger a las mujeres buscadoras y otorgarles atención en salud mental y física.