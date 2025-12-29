Cinco femicidios y casos de violencia de género que conmocionaron a Ecuador en 2025

En Ecuador una mujer es asesinada cada 22 horas, según datos de ALDEA.

La violencia contra las mujeres no para. Ecuador cierra 2025 como el año más violento de su historia, y eso incluye los casos de femicidios.

De acuerdo con datos de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA), hasta el 15 de noviembre se registraron 349 femicidios, incluyendo casos íntimos, familiares, sexuales, transfemicidios y crímenes en sistemas criminales.

Esos datos revelan que 40 de las víctimas eran niñas o adolescentes. Mientras que 109 eran madres de familia y dejaron al menos 137 menores en la orfandad.

Estos son cinco casos de femicidio y violencia de género que conmocionaron al país en 2025:

Noemí N., 21 años

La joven Noemí fue asesinada por su conviviente dentro de su propio departamento. El hombre con quien vivía hace tres meses la atacó con fragmentos de vidrio en el cuello.

El crimen se registró en marzo y conmocionó a la provincia de Tungurahua al ser el primer caso de femicidio del año.

El agresor fue localizado en Loreto, en la amazonía ecuatoriana, y fue detenido.

Nicole Estefanía Chisag Guamán, de 21 años

La policía en servicio activo Nicole Estefanía Chisag Guamán fue asesinada el 18 de agosto en Ambato. La mujer de 21 años fue atacada en su propia habitación.

Su pareja llamó al Servicio Integrado de Seguridad ECU911 para alertar que la víctima estaba herida. Las autoridades la hallaron con un impacto de bala.

Aunque el hombre intentó desviar la atención y luego huir, fue detenido y procesado por el femicidio.

María Fernanda López, 42 años

La cuencana María Fernanda López fue hallada sin vida dentro de su departamento, en el centro de Quito, en mayo.

Su cuerpo fue hallado boca abajo, con el rostro girado hacia un lado y lesiones en su nariz y mentón.

La causa de la muerte habría sido estrangulamiento, pues tenía un surco en el cuello como prueba de esto. Un mes después su expareja fue capturada y es señalado como el presunto femicida.

Luz América B., 83 años

Une mujer de la tercera edad fue hallada sin vida en su casa, en el cantón Déleg, provincia de Cañar, en septiembre.

Las autoridades hallaron a la mujer con signos de violencia sexual con un objeto contuso, lo que posteriormente le causó la muerte.

Uno de los presuntos implicados fue detenido en el mismo cantón y fue puesto a órdenes de las autoridades

Alison Juliana Altamirano, 23 años

El femicidio de Alison Juliana Altamirano ocurrió en Cevallos, provincia de Tungurahua, en noviembre. Cuatro hombres fueron detenidos por este caso.

La autopsia reveló que murió por asfixia. Fue hallada debajo de un colchón en una vivienda donde antes se reunió con los sospechosos.

Los agresores incluso intentaron desmembrar el cuerpo luego de haber consumido alcohol, cocaína y éxtasis, según información policial.