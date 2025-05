Actualizado 12:19

«Exijo justicia porque mi hija no era mala y no merecía esto”. Ese es el clamor de Jessica Andrade, madre de Ariana Valentina Jiménez, quien fue víctima de femicidio en Ecuador. Ariana tenía 24 años y estaba embarazada cuando fue hallada sin vida.

El 14 de noviembre de 2024 se confirmó que unas osamentas halladas en una zona alta de la vía Cuatro Esquinas-Zapallo, en Portoviejo, pertenecían a la joven.

Fue localizada sin vida cinco meses después de haber sido reportada como desaparecida. Ariana fue vista por última vez el 14 de junio de 2024 en el parque Los Jazmines, en Portoviejo, capital de Manabí.

El padre del bebé, Óscar E. fue procesado por ser el sospechoso de desaparición involuntaria y posterior femicidio de Ariana, quien estaba por graduarse como Licenciada en Administración de Empresas en la Universidad Técnica de Manabí.

El sospechoso fue llamado a juicio, el pasado 25 de abril, por un Juez de Garantías Penales de Manabí. El inicio del juicio contra Óscar E. está previsto que arranque el 25 de junio del 2025.

Actualmente, Jéssica Jiménez dijo que está enfocada en obtener justicia, por eso pide a las autoridades que el caso no quede en la impunidad. «Mi hija y mi nieto van a tener justicia, yo se los juro«, dijo la madre. “Exijo justicia porque mi hija no era mala y no merecía esto. A ella le gustaba ayudar a la gente, para ella nada era imposible”, añadió.

¿Cómo fue la desaparición y búsqueda de Ariana?

Ariana Valentina usaba una blusa blanca con un estampado de piñas y pantalón jean rasgado cuando desapareció el 14 de junio de 2024 en el Parque Los Jazmines, Portoviejo, provincia de Manabí.

La desaparición ocurrió cuando ella estaba iniciando el tercer mes de embarazo. Su madre Jessica Andrade contó que ‘Valito‘, como llamaba cariñosamente a Ariana, fue citada en el parque por el papá del bebé. «Él la llamó y le dijo que la esperaba en esa ubicación». Desde entonces, su hija no regresó a su hogar.

Después de poner una denuncia y que Fiscalía abriera una investigación, su madre comenzó una búsqueda incansable hasta encontrarla. La madre acudía diariamente a Fiscalía para conocer si existía algún nuevo indicio que permitiera saber el paradero de su hija. También acudía a medios de comunicación locales con la esperanza de visibilizar el caso.

Incluso, junto a su familia organizaron plantones y marchas pacíficas para exigir una búsqueda activa y efectiva por parte de las autoridades. Su lucha la condujo hasta la Fiscalía de Quito y plantones frente al Palacio de Carondelet, en compañía de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec).

«Pasaron cinco meses de angustia, de preguntas, de oraciones, de esperanza«. Así describe la madre el tiempo que tuvo que pasar para conocer qué pasó con su hija y con el bebé que esperaba.

A inicios de octubre del 2024 se hallaron osamentas en una zona alta de la vía Cuatro Esquinas-Zapallo, en Portoviejo. Se estableció que se trataba de una mujer por las prendas de vestir que también se encontraron en ese lugar

Los restos fueron sometidos a pericias forenses para determinar la identidad. Tras 90 días de espera, las pruebas de ADN confirmaron que las osamentas halladas pertenecían a Ariana.

