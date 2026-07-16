40 años de cárcel por triple asesinato en Socio Vivienda 2, en Guayaquil

Siete personas fueron sentenciadas por el triple asesinato ocurrido en Socio Vivienda 2 en junio de 2025.

Siete personas fueron sentenciadas por el triple asesinato registrado el 25 de junio de 2025 en Socio Vivienda 2, en Guayaquil.

Así lo informó la Fiscalía el miércoles 15 de julio de 2026 a través de sus redes sociales.

Las siete personas fueron sentenciadas a 40 años de cárcel por el ataque armado que dejó tres muertos y dos heridos.

La Fiscalía detalló que la sentencia corresponde al asesinato y tenencia y porte no autorizado de armas de fuego y municiones.

Según la investigación del Ministerio Público, los sentenciados se movilizaban en dos vehículos, desde los que dispararon contra varias personas en distintas viviendas.

Tras un operativo, que incluyó una persecución y cruce de balas, la Policía Nacional capturó a siete de los implicados en el crimen.

En poder de estas personas se hallaron fusil, cuatro pistolas, municiones y los vehículos utilizados en el ataque.

Como parte de la sanción, los siete sentenciados deberán pagar una multa de 2 000 salarios básicos unificados y 50 000 dólares como reparación integral para los familiares de las víctimas.