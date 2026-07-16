Corte Nacional solicita formalmente extradición de Xavier Jordán y Ronny Aleaga

La Corte Nacional pidió formalmente la extradición de Xavier Jordán y Ronny Aleaga.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) solictió formalmente que se inicie el proceso de extradición de Xavier Jordán y Ronny Aleaga.

El oficio emitido por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia fue emitido el martes 14 de julio de 2026.

Esto consta en el expediente del caso Metástasis, en el que Jordán y Aleaga son procesados por el presunto delito de delincuencia organizada.

Con este documento la Corte Nacional formalizó el pedido de extradición a Venezuela y Estados Unidos.

De esta manera ambos podrían ser enviados a Ecuador para responder ante las autoridades.

El proceso de extradición fue solicitado en noviembre de 2024 por la entonces fiscal General, Diana Salazar.

Sobre ambos pesa una orden de prisión preventiva y se encuentran prófugos de la justicia.

Además, Jordán y Aleaga también son señalados en el caso del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.