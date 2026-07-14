Ataque armado dentro de un bus en Mapasingue deja un fallecido y un herido

La Policía Nacional acordonó la escena del crimen mientras se recolectaban evidencias.

Un hombre fue asesinado a tiros mientras viajaba en un bus urbano que circulaba por el sector de Mapasingue, al norte de Guayaquil.

El ataque ocurrió la mañana de este martes 14 de julio, cerca de las 07:00, en las inmediaciones de una unidad educativa.

De acuerdo con la información policial, dos hombres armados aprovecharon que la unidad de transporte redujo la velocidad debido al tráfico para subir al vehículo.

Una vez dentro, se dirigieron directamente hacia la víctima y le dispararon en varias ocasiones.

El hecho generó alarma en unidad educativa

El pasajero falleció en el lugar a causa de las heridas, mientras que otra persona resultó lesionada por el impacto del ataque.

Tras cometer el crimen, los agresores escaparon y, hasta el momento, no han sido capturados.

Policía apunta a que el hecho no estaría relacionado con un robo, ya que los atacantes habrían actuado específicamente contra el hombre asesinado.

El hecho generó alarma entre padres de familia de la institución educativa cercana, quienes acudieron al plantel para retirar a sus hijos por temor a nuevos incidentes.