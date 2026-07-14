Caso Dana Ramos: Ratifican 40 años de cárcel para su padre y otras dos personas

Ratifican sentencia de 40 años por crimen de la niña Dana Ramos.

Ratifican la sentencia de 40 años de cárcel por el secuestro y muerte de la niña Dana Ramos. Así lo informó la Fiscalía este martes 14 de julio de 2026.

Los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo rechazaron la apelación del padre de la niña, su prima y el esposo de esta.

Evelyn B., Mauro R. y Rafael L. fueron declarados culpables del delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte en calidad de autora directa, autor mediato y coautor, respectivamente.

Los magistrados también ratificaron el pago de 1 500 salarios básicos unificados y 20 000 dólares como medida de reparación integral para la madre de la víctima.

La niña de 8 años, Dana Alejandra R. P., fue reportada como desaparecida el 1 de febrero de 2024, tras salir a una tienda en el barrio El Porvenir, en Riobamba.

Luego de 16 días de búsqueda, su cuerpo fue hallado en una cisterna en la casa de sus abuelos paternos.

El día de la desaparición, los padres de Dana recibieron mensajes y correos electrónicos, en los cuales exigían el pago de 25 000 dólares para su supuesta liberación.

Sin embargo, tras las investigaciones de Fiscalía, se identificaron indicios que vinculaban a Mauro R. (padre de la niña), Evelyn B. (prima de víctima) y su esposo Rafael L., como responsables de la desaparición.

La pequeña murió por asfixia por sofocación y obstrucción de las vías respiratorias, según reveló la autopsia.