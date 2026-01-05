Sentencian por séptima vez a un hombre por violación en Quito

El hombre ya cumplió una sentencia de 12 años por el delito de violación a una menor.

La justicia ecuatoriana dictó una nueva sentencia contra Eduardo Edison M. C., quien fue condenado por séptima ocasión como autor del delito de violación, informó la Fiscalía General del Estado este lunes 5 de enero del 2026.

El procesado ha sido hallado responsable de una serie de agresiones sexuales cometidas en distintos sectores de Quito, en perjuicio de niñas, adolescentes y mujeres adultas.

La condena más reciente fue de 29 años y cuatro meses de prisión, luego de que un tribunal penal acogiera las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado y determinara su responsabilidad en la violación de una niña de 8 años, ocurrida el 9 de abril de 2024, en el sector Alma Lojana, en el suroriente de la capital.

Durante la audiencia de juicio, la fiscal de la Unidad de Violencia de Género No. 6 expuso informes periciales que confirmaron la existencia del delito y la participación directa del acusado. Además, se reprodujo el testimonio anticipado de la víctima, rendido en cámara de Gesell, en el que la menor identificó al agresor y relató las amenazas que recibió durante el ataque. Un historial de agresiones

Seis sentencias anteriores

Esta sentencia se suma a otras seis obtenidas previamente por la Fiscalía en contra de Eduardo Edison M. C. Entre ellas, consta la condena por la violación de una adolescente de 12 años en el sector Monjas, fallo que ya se encuentra ejecutoriado.

Asimismo, fue procesado por la agresión sexual contra otra adolescente, registrada el 28 de febrero de 2024 en Cochapamba, bajo una modalidad similar, caracterizada por amenazas con arma blanca.

El historial judicial del sentenciado se remonta a 2013, cuando cumplió una pena de 12 años de reclusión mayor por el mismo delito, de acuerdo con el Código Penal vigente en ese período.

La Fiscalía informó que, además de las sentencias ya dictadas, se mantienen investigaciones previas y procesos abiertos por otros hechos relacionados con el delito de violación.

El ahora sentenciado fue detenido el 2 de mayo de 2024 por un caso vinculado al tráfico de drogas, hecho que permitió avanzar en la identificación del agresor, luego de que varias víctimas aportaran descripciones que coincidían con sus rasgos físicos.