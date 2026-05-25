La Tri ya está en EE.UU. para sus últimos amistosos pre Mundial

Los primeros convocados para los últimos amistosos de La Tri ya entrenan en Estados Unidos.

La Tri ya entrena en Estados Unidos. Los jugadores ecuatorianos están concentrados bajo la dirección de Sebastián Beccacece previo a los últimos encuentros amistosos antes de la gran cita mundialista.

El técnico argentino dio a conocer una lista con 36 convocados para los últimos partidos antes del Mundial 2026. Aunque en esa lista finalmente no fueron incluidos Willian Pacho ni Piero Hincapié, pues ambos jugarán la final de la Champions League con sus respectivos clubes.

La convocatoria debe ser actualizada para dejar 26 jugadores definitivos para el torneo, por el cual la selección ecuatoriana hará su base en Columbus, Ohio.

El propósito de estos encuentros preparatorios no solo es ajustar el funcionamiento táctico del equipo ante rivales con diferentes estilos de juego, sino también consolidar el recambio generacional y evaluar variantes clave en la plantilla.

Fechas de los amistosos de Ecuador en EE.UU.

Estos son los próximos partidos que le esperan a La Tri:

Ecuador vs. Arabia Saudita, sábado 30 de mayo en Harrison, Nueva Jersey.

sábado 30 de mayo en Harrison, Nueva Jersey. Ecuador vs. Guatemala, domingo 7 de junio en Columbus, Ohio.

Beccacece ha manifestado que se tomará hasta el límite del plazo reglamentario para anunciar la nómina final, priorizando que los jugadores alcancen su plenitud física y futbolística.

Con figuras consolidadas en el plano internacional y jóvenes talentos listos para dar el salto, Ecuador busca pulir los últimos detalles tácticos en estos amistosos para asumir con plenas garantías el debut mundialista.