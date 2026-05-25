Niños y adolescentes pueden acceder a cursos gratuitos de educación financiera en Ecuador
La Superintendencia de Bancos ofrece cursos gratuitos en línea sobre educación financiera para niños y adolescentes.
Los niños pueden aprender sobre finanzas de manera gratuita y en línea.
Fideval
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Actualizado:
25 may 2026 - 08:00
La Superintendencia de Bancos de Ecuador mantiene habilitada una plataforma virtual gratuita con cursos de educación financiera dirigidos a niños, jóvenes y adultos.
Entre las opciones destaca el curso “Mis primeros ahorros”, enfocado en enseñar conceptos básicos de manejo del dinero a niños y preadolescentes de entre 9 y 13 años.
El curso busca introducir temas como el ahorro, el presupuesto y el uso responsable del dinero mediante actividades y módulos interactivos.
¿Qué temas incluye el curso de finanzas para niños?
De acuerdo con la página oficial de la Superintendencia de Bancos, el curso incluye temas como:
- Conceptos básicos del dinero
- Diferencia entre necesidad, gusto y deseo
- Presupuesto e ingresos
- Ahorro y planificación financiera
- Productos y servicios financieros
- Sistema financiero ecuatoriano
- Consumo inteligente
¿Cómo acceder al curso?
Las personas interesadas pueden ingresar a la plataforma virtual de educación financiera de la Superintendencia de Bancos y buscar el curso “Mis primeros ahorros”.
Luego los interesados deben seguir estos pasos:
- Ingresar a la plataforma virtual
- Registrarse con un usuario y contraseña
- Seleccionar el curso gratuito
- Matricularse y comenzar los módulos
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