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Sociedad

Niños y adolescentes pueden acceder a cursos gratuitos de educación financiera en Ecuador

La Superintendencia de Bancos ofrece cursos gratuitos en línea sobre educación financiera para niños y adolescentes.

Los niños pueden aprender sobre finanzas de manera gratuita y en línea.

Fideval

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

25 may 2026 - 08:00

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La Superintendencia de Bancos de Ecuador mantiene habilitada una plataforma virtual gratuita con cursos de educación financiera dirigidos a niños, jóvenes y adultos.

Entre las opciones destaca el curso “Mis primeros ahorros”, enfocado en enseñar conceptos básicos de manejo del dinero a niños y preadolescentes de entre 9 y 13 años.

El curso busca introducir temas como el ahorro, el presupuesto y el uso responsable del dinero mediante actividades y módulos interactivos.

¿Qué temas incluye el curso de finanzas para niños?

De acuerdo con la página oficial de la Superintendencia de Bancos, el curso incluye temas como:

  • Conceptos básicos del dinero
  • Diferencia entre necesidad, gusto y deseo
  • Presupuesto e ingresos
  • Ahorro y planificación financiera
  • Productos y servicios financieros
  • Sistema financiero ecuatoriano
  • Consumo inteligente

¿Cómo acceder al curso?

Las personas interesadas pueden ingresar a la plataforma virtual de educación financiera de la Superintendencia de Bancos y buscar el curso “Mis primeros ahorros”.

Luego los interesados deben seguir estos pasos:

  • Ingresar a la plataforma virtual
  • Registrarse con un usuario y contraseña
  • Seleccionar el curso gratuito
  • Matricularse y comenzar los módulos

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