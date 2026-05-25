Niños y adolescentes pueden acceder a cursos gratuitos de educación financiera en Ecuador

Los niños pueden aprender sobre finanzas de manera gratuita y en línea.

La Superintendencia de Bancos de Ecuador mantiene habilitada una plataforma virtual gratuita con cursos de educación financiera dirigidos a niños, jóvenes y adultos.

Entre las opciones destaca el curso “Mis primeros ahorros”, enfocado en enseñar conceptos básicos de manejo del dinero a niños y preadolescentes de entre 9 y 13 años.

El curso busca introducir temas como el ahorro, el presupuesto y el uso responsable del dinero mediante actividades y módulos interactivos.

¿Qué temas incluye el curso de finanzas para niños?

De acuerdo con la página oficial de la Superintendencia de Bancos, el curso incluye temas como:

Conceptos básicos del dinero

Diferencia entre necesidad , gusto y deseo

, y Presupuesto e ingresos

e ingresos Ahorro y planificación financiera

y planificación financiera Productos y servicios financieros

y servicios financieros Sistema financiero ecuatoriano

ecuatoriano Consumo inteligente

¿Cómo acceder al curso?

Las personas interesadas pueden ingresar a la plataforma virtual de educación financiera de la Superintendencia de Bancos y buscar el curso “Mis primeros ahorros”.

Luego los interesados deben seguir estos pasos: