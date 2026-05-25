La histórica hazaña de Curazao, la isla de 150 mil habitantes que desafiará a La Tri en el Mundial

La selección de Curazao escribió una de las historias más sorprendentes rumbo al Mundial 2026. La llamada “Ola Azul”, dirigida por el experimentado técnico neerlandés Dick Advocaat, se convirtió en la nación más pequeña en clasificar a una Copa del Mundo, con apenas poco más de 150 mil habitantes.

El histórico boleto llegó tras empatar 0-0 ante Jamaica en Kingston, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar del Grupo B de las Eliminatorias de Concacaf y asegurar su presencia en la máxima cita del fútbol mundial, donde enfrentará a Ecuador national football team.

Curazao inició su camino internacional como sucesora de las Antillas Neerlandesas en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Desde entonces, construyó un crecimiento sostenido gracias a futbolistas nacidos o formados en Países Bajos, pero con raíces en la isla caribeña. Su primera gran señal llegó en 2017, cuando conquistó la Copa del Caribe y clasificó por primera vez a la Copa Oro.

El avance continuó en las eliminatorias hacia Catar 2022, donde quedó a un paso de la ronda final tras caer ajustadamente ante Panamá. Para 2026, la ausencia de Canadá, México y Estados Unidos —clasificados automáticamente por ser anfitriones— abrió nuevas posibilidades en la Concacaf, y Curazao aprovechó el escenario.

La campaña clasificatoria fue contundente. Superó a Barbados, Aruba, Santa Lucía y Haití con autoridad, destacándose figuras como Rangelo Janga y Gervane Kastaneer. En la ronda decisiva, resistió ante Trinidad y Tobago, venció a Bermudas y firmó una histórica victoria 2-0 sobre Jamaica. Luego cerró la eliminatoria con una goleada 7-0 sobre Bermudas y el empate definitivo en Kingston para sellar la clasificación.

El trabajo de Dick Advocaat fue determinante. El veterano estratega, de 78 años, llevó a Curazao a firmar la mejor ofensiva de toda la Concacaf en las eliminatorias, con 28 goles en 10 partidos, además de una sólida defensa que recibió apenas tres tantos en la ronda final.

Aunque dejó temporalmente el cargo en febrero de 2026 por motivos personales, el neerlandés regresó un mes antes del Mundial tras la salida de Fred Rutten, con el objetivo de liderar la mayor aventura futbolística en la historia de Curazao.

Grupo y partidos de Curazao en el Mundial 2026

Curazao integra el Grupo E de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, por lo que se enfrentará a Ecuador, Alemania y Costa de Marfil.