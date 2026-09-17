Solanda Goyes presenta acción de protección contra Fiscalía por pedido de formulación de cargos

Solanda Goyes fue vocal de la Judicatura hasta septiembre de 2025.

La exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Solanda Goyes, presentó una acción de protección contra la Fiscalía General del Estado para frenarel pedido de formulación de cargos en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias.

Esa acción de protección fue presentada, este jueves 17 de septiembre de 2026, en el Complejo Judicial Norte, en el sector de Iñaquito.

La Fiscalía de Pichincha solicitó el pasado 24 de agosto de 2026 que se establezca fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos.

Goyes sostiene que la Fiscalía actúa sin competencia en este caso y pide que se deje sin efecto ese requerimiento.

Según la versión de la exfuncionaria, los hechos investigados están relacionados con la gestión de recursos provenientes de cooperación internacional, cuando se desempeñaba como directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, antes de integrar el Pleno de la Judicatura.

Goyes rechaza las acusaciones

La exfuncionaria niega que haya existido tráfico de influencias o alguna irregularidad durante su gestión. También sostiene que nunca administró directamente recursos económicos de cooperación internacional.

Según su explicación, durante la presidencia de Mario Godoy existió un interés para que los recursos de cooperación ingresaran al Consejo de la Judicatura y fueran administrados por la institución. Goyes afirma que esta situación generó diferencias respecto de la gestión de los proyectos.

"La cooperación internacional confía en su propia gestión o en ONGs que son serias, pero Godoy aspiraba que le entreguen los recursos para manejarlos de forma discrecional", indicó Goyes en una rueda de prensa

La exvocal sostiene además que, como consecuencia de estos hechos, se habrían perdido alrededor de USD 300 000 que estaban destinados al fortalecimiento de unidades judiciales contra la violencia a la mujer.

Goyes plantea que los recursos de cooperación internacional estarían sujetos a mecanismos propios de auditoría y control, por lo que cuestiona que la Fiscalía y la Contraloría tengan competencia para fiscalizarlos.

"Espero que un juez constitucional determine que Fiscalía es incompetente para manejar investigaciones sobre recursos internacionales, pues la norma dice que los recursos de la cooperación italiana mantiene la soberanía de Italia aunque se los ejecute en el Ecuador para proyecto de desarrollo", indicó Goyes.

También responde por los expedientes prescritos

La situación ocurre en medio de otro cuestionamiento contra la exvocal. En julio de 2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió remitir a la Asamblea Nacional, Contraloría y Fiscalía copias certificadas de 23 expedientes disciplinarios que prescribieron durante la anterior administración.

Según la actual Judicatura, la falta de quórum por la ausencia de Goyes impidió que el Pleno conociera varios de estos procesos. Algunos estaban relacionados con investigaciones vinculadas a los casos Metástasis y Purga.

Goyes ha rechazado tener responsabilidad en estas prescripciones. Este jueves 17 de septiembre señaló que durante ese período atravesó una cirugía y que sus ausencias estaban justificadas.

También atribuyó el problema a que el entonces presidente del CJ, Mario Godoy, no adoptó medidas para evitar la prescripción de los procesos, como la suspensión de plazos y términos.