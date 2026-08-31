Fiscalía pide fecha para procesar a exvocal Solanda Goyes por presunto tráfico de influencias 

Fiscalía solicitó fecha y hora para formular cargos contra la exvocal del CJ Solanda Goyes

La Fiscalía de Pichincha solicitó que se establezca día y hora para la audiencia de formulación de cargos contra la exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Solanda Goyes, por hechos que podrían constituir el delito de tráfico de influencias.

El pedido fue presentado el 24 de agosto de 2026 por el fiscal de la Unidad de Administración Pública N.° 2, Fernando Camacho, quien solicitó a un juez de Pichincha que convoque a Goyes a la diligencia.

Según el documento fiscal, Fiscalía abrió una investigación previa contra la exfuncionaria. Con estos antecedentes, el Ministerio Público considera que existen elementos para avanzar a la etapa de formulación de cargos.

¿Quién es Solanda Goyes?

Goyes fue parte del Pleno de la Judicatura presidido por Mario Godoy y permaneció como vocal hasta septiembre de 2025.

Antes de llegar al Pleno, se desempeñó como directora nacional de Acceso a los Servicios de Justicia desde 2019 hasta febrero de 2024. Ese año dejó la dirección para asumir como vocal titular del organismo.

Goyes llegó a ocupar esa vocalía en reemplazo de Xavier Muñoz, quien renunció mientras era procesado en el caso Independencia Judicial, por el presunto delito de obstrucción de la justicia.

Expedientes disciplinarios bajo investigación

La solicitud de Fiscalía se conoce después de que el actual Pleno del Consejo de la Judicatura resolviera, en julio pasado y por unanimidad, remitir a la Asamblea Nacional, la Contraloría y la Fiscalía copias certificadas de 23 expedientes disciplinarios que prescribieron.

Según el CJ, estos procesos habrían quedado sin resolución debido a la falta de quórum provocada por la inasistencia de la entonces vocal Solanda Goyes.

Los expedientes prescritos estarían relacionados presuntamente con casos de corrupción y crimen organizado, entre ellos investigaciones vinculadas a los casos penales Metástasis y Purga.