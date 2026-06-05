Suspenden audiencia preparatoria de juicio por el magnicidio de Fernando Villavicencio

Fuerte resguardo policial en la entrada de la sala para la audiencia de preparatoria de juicio en el caso magnicidio de Fernando Villavicencio, en el Complejo Judicial Norte.

La audiencia preparatoria de juicio en el caso Magnicidio FV, que investiga el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, se suspendió la mañana de este viernes 5 de junio de 2026.

El abogado defensor de José Serrano pidió el diferimiento de la misma algando que aún no se ha recibido pruebas documentales solicitadas como asistencia penal internacional a países como España, Colombia y Estados Unidos.

La Fiscalía General del Estado indicó que los pedidos de cooperación internacional fueron tramitados oportunamente durante la etapa de instrucción fiscal. Sin embargo, señaló que hasta la fecha los países requeridos no han remitido la documentación solicitada por las defensas.

Juez fijará nueva fecha

Ante este escenario, el juez de Garantías Penales que conoce la causa resolvió no instalar la diligencia y anunció que emitirá una providencia para señalar una nueva fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio.

El magistrado precisó que la decisión busca evitar mayores dilaciones en el proceso, tomando en consideración que las medidas de prisión preventiva dictadas contra algunos de los procesados están próximas a vencer.