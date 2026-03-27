Corte Nacional envió terna para designar al presidente titular del Consejo de la Judicatura

El Cpccs lleva a cabo un proceso para designar al nuevo titular de la Judicatura

El presidente encargado de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, envió la terna para la designación del presidente titular y el suplente del Consejo de la Judicatura.

La terna fue remitida, este viernes 27 de marzo de 2026, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

"Se recibió la terna para la designación de vocal principal y suplente del Consejo de la Judicatura", dijo el Cpccs. Las tres personas son:

Mercedes Johanna Caicedo Aldaz

Ramón Antonio Echaiz Lavayen



Paquita Marjoe Chiluiza Jácome

El envío de la terna pese al habeas data que fue concedido a favor de Alexandra Villacís, vocal suplente de la Judicatura, quien reclama el cargo de presidenta encargada de la Judicatura tras la salida de Mario Godoy.

En la sentencia, la jueza dispone que el Ministerio de Trabajo corrija el presunto impedimento que tenía Villacís en el Servicio de Rentas Internas, para asumir el cargo de vocal en la Judicatura.

Sin embargo, Villacís asegura que la sentencia no se ha cumplido. La Judicatura está presidida de forma interina por Damián Larco, quien está en el cargo tras la destitución de Mario Godoy.